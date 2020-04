Savoir quoi dire et comment le dire pour récupérer le marché

Service client, service client et plus de service client. Ce sera le domaine de premier besoin dans l’organigramme pendant des mois et probablement des années. Avec les communications, le marketing et les affaires, ils devront devenir l’épine dorsale de la nouvelle conception des entreprises préparées aux urgences, aux crises, aux décisions du gouvernement et aux imprévus.

L’entreprise qui ne profite pas de cette opportunité pour construire un nouveau schéma d’organisation, vers un modèle plus horizontal, ouvert et en contact permanent avec l’utilisateur final, restera dans les mémoires comme l’une de celles décédées de COVID-19.

La technologie à tout prix. Peu importe qu’il s’agisse d’une micro-PME, le moment est venu de commander des tamales via une application et de réserver un demi-kilo de carnitas par téléphone portable. Nous vivons à l’ère où chaque semaine naît une nouvelle façon de communiquer à bas prix et il est temps d’en profiter pour que nous soyons connectés non seulement pour acheter, contracter ou vendre, mais pour aider à réduire une fracture numérique qui nous fait beaucoup de tort à l’économie. et au pays.

Toute innovation, idée originale, proposition jugée impossible avant, en ce moment il est urgent. Abandonnée pendant deux décennies, la recherche et développement (R&D) s’est concentrée sur l’industrie du logiciel et la révolution dans les secteurs économiques traditionnels grâce à une technologie de rupture, parfois en avance sur la réglementation gouvernementale et la législation nationale.

Plus les gouvernements, les centres d’études, les universités, les entreprises et même la soi-disant société civile, devront investir dans la R&D ou dire adieu à leurs activités telles qu’elles les connaissent désormais.

