Sawcruhteez: “Le rallye Ethereum en vue”

Ces dernières semaines, le cryptoverse dans son ensemble a décidé de suivre le prix du Bitcoin (BTC). D’abord un Bear Run s’est approché, puis un Bull Run et enfin une impasse. La vérité est qu’elle a été une montagne russe d’émotions au cours des 3 derniers mois. Mais qu’en est-il du deuxième crypto, d’Ethereum (ETH)? Le célèbre analyste de cryptographie Tyler “Sawcruhteez” Coates a prédit une ETH Bull Run.

Tyler D. Coates, est un commerçant de crypto plus connu sous le nom de «Sawcruhteez» pour son compte Twitter, @Sawcruhteez. De plus, il est un créateur de contenu sur les cours et les stratégies d’investissement, principalement en Bitcoin, sur sa chaîne YouTube et sur tradingview.com.

De plus, il est le co-auteur du modèle d’investissement appelé «Hyperwave Theory», qui a prédit les derniers comportements de prix de la CTB. Aujourd’hui, il a été utilisé pour prédire un éventuel Bull Run à Ethereum, étant le thème central de l’actualité.

Ethereum à deux pas d’une Bull Run

Bien que la volatilité croissante de ces derniers mois en ait pris beaucoup par surprise, car elle a été principalement marquée par des ventes massives de positions courtes dans le trading sur marge de grands échanges de crypto. Le commerçant Sawcruhteez avait affirmé, le 1er janvier de cette année, que son modèle montrait des signes d’un manuel d’accumulation Wyckoff et d’un motif de printemps.

En bref, il a prédit que le prix du BTC atteindrait 9 200 $ à la mi-janvier, ce qui a été atteint. Ensuite, ce Bitcoin aurait un léger moment de correction pour continuer sa trajectoire ascendante.

Maintenant, ce même modèle qui a été utilisé pour prédire les derniers comportements de BTC, a montré des signes qu’Ethereum pourrait être aux portes d’un nouveau Bull Run.

“Ethereum pourrait bientôt dépasser 300 $.”

Tyler «Sawcruhteez» Coates

L’ETH montre clairement qu’il a récemment touché le fond. Et par conséquent, il se prépare à atteindre des sommets annuels encore plus élevés.

Le prix de l’ETH a récemment rebondi dans une tendance haussière du graphique 2M. Pour ce qu’il a soutenu, et soutiendra, une forte hausse, tout en traversant la clé EMA.

Cela pourrait confirmer les prédictions faites par le modèle de la théorie des hyperwaves. Ce qui pourrait également entraîner une augmentation de plus de 50% dans les prochains mois.

“Nous pouvons voir chaque jeton ETH toucher les 390 $ dans les mois à venir.”

Tyler «Sawcruhteez» Coates

Mais l’optimisme de Sawcruhteez à propos d’Ethereum n’est pas entièrement infondé, car il existe diverses prévisions sur le prix de l’ETH. Il y a d’autres experts des traders de crypto qui suggèrent que, selon leurs propres analyses et différentes, la deuxième crypto peut être prête à augmenter ses niveaux de prix.

