Schroders: de la crise, des opportunités pour booster la productivité et protéger l’environnement

L’urgence sanitaire causée par coronavirus cela a choqué l’économie mondiale et les marchés financiers. L’épicentre du choc a été clairement ressenti dans les secteurs liés au voyage, car les gens ont annulé ou décidé de suspendre leurs plans et les entreprises ont annulé les conférences, adoptant des moyens intelligents travail.

De nombreux experts se demandent si cette situation ne changera que temporairement la vie professionnelle. Ou si cela aura un effet même après le retour de l’urgence. Il est possible que 2020 marque le tournant dans lequel les entreprises se rendront compte que beaucoup de choses peuvent être faites sans voyager.

“Dans ce contexte, s’habituer aux réunions virtuelles, et l’immense quantité d’avantages associés à la productivité, seront un effet secondaire positif de la réponse à la crise actuelle”, souligne Simon Webber, gestionnaire du fonds Schroder ISF Global Climate Change Equity, dans une note.

«Pensez par exemple au temps et coûts improductifs liés aux aéroports, avions, hôtels et taxis. Cependant, leur utilisation n’a pas été aussi répandue que prévu et les voyages d’affaires sont un secteur en croissance rapide pour l’aviation et l’hôtellerie haut de gamme. Les changements de comportement que le coronavirus impose aux gens si fortement sont susceptibles de conduire à une réévaluation de la nécessité de rencontres en face à face. De nombreuses entreprises ont adopté des méthodes de travail intelligentes et les réunions et conférences commerciales sont devenues virtuelles “.

De nouvelles pratiques pourraient conduire à des changements permanents

L’obligation de travailler de cette façon pendant des semaines ou des mois signifie également que les employés et les clients s’habitueront progressivement à ce changement.

“Pour de nombreuses sociétés de services, les émissions liées aux voyages d’affaires sont la principale cause de ce que l’on appelle” l’empreinte carbone “. Cependant, de plus en plus d’entreprises s’engagent à réduire leur impact environnemental conformément aux l’accord de Paris limiter les émissions de gaz à effet de serre. Si l’industrie aéronautique ne pouvait pas trouver de technologie de propulsion alternative pour les moteurs d’avion, la seule façon pour les entreprises de réduire les émissions liées aux voyages serait de réduire les déplacements. “

Selon les analystes de Schroder, le les conséquences en termes d’investissements seront négatives de façon plus permanente pour les industries qui dépendent de plus en plus des voyages longue distance. A cette proposition, l’International Air Transport Association a déclaré le 5 mars que les pertes de revenus du secteur en 2020 pourraient se situer entre 63 et 113 milliards de dollars. Et cela s’est produit avant la dernière série de restrictions de voyage.

«Cela dit, des opportunités d’investissement se présenteront également. Les logiciels pour le travail à domicile, les outils pour les conférences virtuelles, les meilleures technologies personnelles pour les employés, etc. sont autant de domaines qui connaîtront une augmentation de la demande. Par exemple, le graphique ci-dessous montre la forte augmentation des téléchargements de l’application de vidéoconférence Zoom fin février. “