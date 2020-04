Schuh fait un don de 3 millions de livres sterling aux efforts de secours contre les coronavirus

Fondé en 2011, le Schuh Trust a donné entre 200 000 et 250 000 £ à diverses causes chaque année.// Le Schuh Trust fera un don de 3 millions de £ à l’effort de secours de Covid-19 // Les dons iront au National Emergencies Trust and l’appel Covid-19 du NHS Charities Together

Schuh s’est engagé à faire un don de 3 millions de livres sterling aux efforts de secours contre les coronavirus par le biais du Schuh Trust.

Un don de 2 millions de livres sterling sera fait au National Emergencies Trust tandis que le NHS Charities Together Covid-19 Appeal recevra une somme de 1 million de livres sterling.

Fondé en 2011 à la suite de l’acquisition du détaillant de chaussures par la société américaine Genesco, le Schuh Trust a fait don de 200 000 à 250 000 livres sterling à diverses causes chaque année depuis.

“Nous avons décidé que ces temps sans précédent nécessitent une action sans précédent”, a déclaré Mark Crutchley du Schuh Trust.

“Et donc, la fiducie va vendre une grande partie des actifs pour financer ce don, avec l’intention de fournir un soutien essentiel aux personnes qui en ont un besoin urgent maintenant, plutôt qu’à un moment donné dans le futur.”

Après les dons, le Schuh Trust a déclaré qu’il continuerait à donner à des causes louables, bien qu’à un niveau inférieur.

«Les administrateurs croient fermement que c’est la bonne décision face à cette crise exceptionnelle, pour garantir qu’ils peuvent offrir un soutien urgent maintenant à ceux qui en ont besoin», a-t-il déclaré.

