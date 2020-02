Scotch & Soda renforce son équipe de direction

Scotch & Soda se prépare pour sa prochaine phase de croissance, alors qu’elle poursuit l’accélération de son empreinte commerciale mondiale sur de nouveaux marchés.

// Scotch & Soda nomme un nouveau PDG pour les Amériques, CMO et COO

// Les fonctions nouvellement nommées reflètent les ambitions des détaillants pour la croissance future.

Le détaillant de mode basé à Amsterdam, Scotch & Soda, a annoncé une série de nominations, renforçant l’équipe de direction qui soutiendra le président-directeur général récemment nommé Frederick Lukoff dans la prochaine phase du développement mondial de la marque.

Karis Durmer a été nommée directrice générale des Amériques, basée à New York, où elle relèvera de Lukoff et sera responsable de l’Amérique du Nord et du Sud.

Durmer rejoindra le détaillant en avril en provenance d’Altuzarra, une marque de luxe pour femmes basée à New York, dont elle est directrice générale depuis huit ans.

Stéphane Jaspar a été nommé directeur marketing et Ludovic Le Gourrierec directeur commercial, un nouveau poste.

Stephane Jaspar a passé 17 ans chez Stella McCartney et a récemment travaillé chez le détaillant de luxe The Webster.

Il développera et mettra en œuvre des initiatives de marketing et de communication dans le monde entier et supervisera l’identité de la marque et l’expérience des consommateurs.

Ludovic Le Gourrierec apporte plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie de la mode et supervisera la vente au détail, la vente en gros, le commerce électronique et la franchise dans toutes les régions, sauf pour les Amériques.

Les deux seront désormais basés à Amsterdam et relèveront également directement de Lukoff, qui a rejoint le détaillant en septembre 2019 en tant que directeur général.

Les nouveaux postes au sein de l’équipe de direction mondiale reflètent les ambitions de croissance de Scotch & Soda à l’avenir.

