Seasalt passe aux États-Unis après avoir conclu des accords avec 150 boutiques

Seasalt a conclu des accords avec 150 boutiques de mode indépendantes aux États-Unis, ce qui lui permettra de prendre ses magasins aux États-Unis.

Les boutiques sont réparties dans 29 États, avec un accent sur la côte est.

La nouvelle survient après que Seasalt ait enregistré une augmentation de 43% de ses ventes internationales pour les cinq semaines précédant le 4 janvier.

L’augmentation des ventes s’est produite sur tous les canaux au cours de la période de négoce de Noël, malgré un «marché difficile et difficile».

Les ventes dans les magasins ont augmenté de 15% en glissement annuel, tandis que les ventes en ligne ont augmenté de 13% par rapport à la même période en 2018/19.

Seasalt a également étendu son partenariat de vente en gros avec le grand magasin Ballantynes ​​de Nouvelle-Zélande à un partenariat de distribution.

Ballantynes ​​distribuera dans d’autres grands magasins du pays, dont H&J Smith pour l’automne 20.

Seasalt exploite 70 magasins au Royaume-Uni et en Irlande, 400 revendeurs au Royaume-Uni et en Europe, et vend à l’international dans plus de 150 pays.

Le détaillant prévoit en outre d’ouvrir six à huit magasins plus tard cette année.

