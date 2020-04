SEAT présente l’édition spéciale GO

SEAT a décidé d’enrichir considérablement sa gamme avec l’introduction de la nouvelle édition spéciale GO. Une série qui arrive sur notre marché dans le but de remplacer les packages que nous connaissions sous le nom de Plus et Edition. Il offre un meilleur rapport équipement-prix.

L’une des principales clés de cette nouvelle édition spéciale est son rapport équipement-prix très intéressant. Il offrira une enveloppe plus grande à moindre coût. Et logiquement, il s’adapte en fonction du modèle et de la finition devant lesquels on se retrouve. Cependant, pour certaines finitions, il existe diverses modifications afin d’atteindre un excellent équilibre entre l’équipement et le prix.

La SEAT Arona est l’un des modèles SEAT qui bénéficie de l’édition spéciale GO.

Avant d’entrer dans les détails, il est important de noter que SEAT Leon, le modèle sortant et la nouvelle génération ne recevront pas ces packages. D’une part, le véhicule actuel est disponible avec une gamme fermée et le nouveau atterrira chez nos concessionnaires avec une autre classe de forfaits optionnels. En outre, l’ensemble de la gamme SEAT comprendra la radio numérique DAB en standard.

Nous passons en revue ci-dessous les modèles qui reçoivent des modifications en intégrant leur offre avec l’édition spéciale GO. Ceux non mentionnés ne subissent pas de modifications dans leur équipement:

SEAT Ibiza

Les principaux changements sont destinés à Terminaisons Xcellence et FR. Et c’est que les deux finitions intégreront le pack Spring Pack qui comprend la climatisation, une fonction de retour à la maison et des rétroviseurs rabattables électriquement. Le fond de coffre double est également ajouté et, dans le cas de la SEAT Ibiza TGI, l’accoudoir ne sera pas disponible en standard.

En revanche, l’intérieur “Mystic” disparaît. Le Forfait GO maintient la sellerie alcantara et le tableau de bord en cuir et les roues de 16 pouces. La finition Style permet désormais une nouvelle jante en option. De plus, le niveau de finition Reference Plus est simplement renommé Reference.

SEAT Arona

Depuis le Finition style le système Kessy est désormais inclus en standard accès et démarrage sans clé et régulateur de vitesse adaptatif. Dans cette finition, vous pouvez désormais équiper une nouvelle jante en option. L’éclairage des pieds sera désormais inclus dans les terminaisons Xcellence et FR. Et enfin, la version L’édition de référence est renommée Référence juste.

SEAT Alhambra

Quant à la mini-fourgonnette espagnole ignifuge et vétéran, désormais comprendra dans toute sa gamme le climatiseur à trois zones et les deux sièges enfants. Le système d’entrée et de démarrage sans clé Kessy n’est plus disponible en option, tout comme les roues Dynamic de 17 pouces. Il sera toujours possible de mettre des roues de 18 pouces.