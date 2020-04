SEAT revient sur l’histoire de 30 ans de développement de SUV à l’Arona et à l’Ateca

La marque espagnole célèbre 30 ans d’expérience accumulée dans le développement de modèles spéciaux. SEAT vous ouvre les portes de ses prototypes et concepts qui ont été utilisés pour le développement des nouveaux SUV, Arona, Ateca et Tarraco, qui représentent 45% des ventes au Royaume-Uni.

Avant l’implantation de la mode SUV dans toutes les marques, de nombreuses années auparavant, SEAT quelques conseils sur ceux axés sur le concept “polyvalent”, avec des paris qui invitait le plaisir et presque aucun élément de confort. La marque espagnole n’a jamais perdu l’intention d’avoir un modèle plus adapté à la circulation sur le terrain que sur l’asphalte.

En 30 ans, la firme espagnole Il a également présenté quelques concepts qui n’ont pas atteint la production en série, stockés dans la célèbre Nave A122 de Zona Franca, et que des études intéressantes ont été trouvées pour mesurer l’acceptation par le marché ou les nouvelles philosophies de conception qui ont gouverné la gamme de modèles pendant des années d’histoire.

La SEAT Marbella Playa était le concept le plus amusant et le plus jeune de la firme espagnole

Peut-être que tous, le plus élémentaire et le moins élaboré était le Marbella Playa Concept présenté au salon de Francfort 1991, conçu comme un pick-up mais avec sa roue de secours apposé sur le capot arrière, propulsé par un moteur de 40 ch et décoré dans des couleurs vives et audacieuses. Neuf ans plus tard, le La Salsa Emoción éclate avec l’arrivée de l’an 2000, célébrant le 25e anniversaire du Centre technique et se produisant au Salon de Paris.

Encore une fois, un projet tout terrain, avec 310 millimètres de distance au sol, et avec un design sportif qui est devenu le front prédominant de toute une génération de modèles, de l’Altea au Leon en passant par la génération malheureuse de Tolède. La Salsa Emoción avait un Moteur de 250 ch et sortie de la technologie des modes de conduite avec trois profils, le “Off Road”, “Sport” et “Street”.

Le saut arrive en 2007 avec la Tribe, le concept qu’il a fait rêver plus d’un et deux avec la possibilité d’un SUV après ses débuts au Salon de Genève. Le nouveau pari de la marque espagnole approchait déjà de la production, grâce aux crayons par Luc Donckerwolke, le Belge qui a conçu la Lamborghini Murcielago. Il est resté dans l’encrier mais les passages de roue carrés ont été imprimés sur l’Ateca.

La SEAT Salsa Emoción, un concept de SUV mais qui est resté une philosophie de conception pour toute une génération de modèles

La même année, la marque lance le SEAT Altea Freetrack, plutôt un pari “croisé” avec une hauteur au sol plus élevée, mais il n’était pas considéré comme une alternative au RAV4 de l’époque, par exemple.

En quatre ans, le concept IBX qui a fait ses débuts en 2011 a inauguré une nouvelle esthétique pour la gamme de modèles, reflétée notamment à Ibiza et León, avec formes et arêtes polygonales dans les groupes optiques. Le concept a également apporté une nouvelle forme latérale que nous pouvions voir dans l’utilité et le compact, en plus de deux technologies clés: phares à LED et système de propulsion hybride rechargeable.

Le grand événement suisse de l’année 2015 a vu les débuts du concept SEAT 20v20, le véritable aperçu de l’Ateca, qui a été présenté avec un design très proche de la production. Si proche de la série, que le SUV compact Il n’a guère fallu un an pour arriver sur le marché. A fait ses débuts en 2016, avec les caractéristiques de l’IBX, du 20v20 et de la Tribe, et incluant dans l’offre une version sportive de CUPRA Ateca.

Le concept SEAT Tribu a commencé à façonner le premier SUV de la marque espagnole, c’était en 2007