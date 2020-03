Sébastien Ogier clôture la première étape du Rallye du Mexique devant

Sébastien Ogier reste à l’avant-garde du Rallye du Mexique après le différend de la boucle du soir de la première étape. Sans être le plus rapide, le pilote français a trouvé un équilibre dans son rythme pour contrôler la poussée de ses rivaux. À cet égard, le sextuple champion WRC jouit un revenu de 13,2 secondes sur Teemu Suninen. Le leader Elfyn Evans ferme le podium provisoire de l’épreuve après une boucle dans laquelle Esapekka Lappi -feu-, Dani Sordo et Thierry Neuville-problèmes mécaniques- ont dû quitter. Pontus Tidemand reste aux commandes dans la catégorie WRC2.

Faire les «présentations» dans la boucle du matin, l’après-midi, la conduite de pneus était beaucoup plus diversifiée. Cependant, Kalle Rovanperä et Dani Sordo ont choisi d’utiliser cinq pneus Michelin LTX Force H4, tandis qu’Ott Tänak et Thierry Neuville ont choisi d’utiliser trois pneus H4 et deux pneus M6. Pour sa part, les autres coureurs ont opté pour une conduite composée de quatre pneus Michelin LTX Force H4 et d’un caoutchouc M6. Sans aucun doute, une danse d’options qui il était visible dans une SS7 dans laquelle Ott Tänak a obtenu le scratch avec 0,6 secondes de loyer sur Teemu Suninen.

Teemu Suninen détient la poussée de ses rivaux et reste deuxième avec la Ford Fiesta WRC.

Avec tout, le bon travail d’Ott Tänak avec la Hyundai était à l’arrière-plan puisque l’image de la deuxième passe de ‘El Chocolate’ la mettait en vedette un Esapekka Lappi qui a vu comment sa Ford Fiesta WRC était en flammes. Les températures élevées présentes dans le Rallye du Mexique n’ont pas pardonné à Lappi, ainsi que un Dani Sordo qui a dû partir avec des problèmes de moteur dans sa Hyundai i20 WRC Coupé. Avec la SS8 annulée, le drame particulier de la firme sud-coréenne s’est poursuivi lors de la deuxième passe de «Las Minas» avec les problèmes mécaniques qui ont également laissé Thierry Neuville.

Avec deux des trois Hyundai hors jeu, Le scratch d’Ott Tänak sur la SS9 avait un goût aigre-doux, même si son bon travail a servi à se faufiler troisième au général devant Elfyn Evans et Kalle Rovanperä. Dans l’ensemble, les deux pilotes Toyota sont arrivés prêts se battre pour la dernière place sur le podium du rallye à la séquence de petites sections et de super spéciaux qui ont permis de mettre la touche finale à la journée. Profitant de la configuration différente de ces sections, Sébastien Ogier étend son avance avec son scratch sur SS10.

Pontus Tidemand ne lève pas le pied et reste le meilleur pilote aux commandes d’un véhicule R5.

Le Français a également réussi à être le meilleur en SS11, tandis que Kalle Rovanperä avait le meilleur temps sur SS12. Fruit de son bon travail dans ces petits super spéciaux, Ogier a réussi à étendre son avance avec Teemu Suninen à 13,2 secondes. Pour sa part, Elfyn Evans a réussi à se faufiler troisième avec la Toyota Yaris WRC après avoir battu Ott Tänak lors de la dernière étape de la journée. Dans l’ensemble, la différence entre Evans, Tänak et Rovanperä n’est que de 2,5 secondes. Dans le no man’s land, Gus Greensmith marque la frontière entre les World Rally Cars et R5 avec sa sixième place.

R5 parmi lesquels, pour le moment, il y a un net dominateur. Cependant, Pontus Tidemand occupe la septième position du rallye avec un revenu de 51,1 secondes sur Nikolay Gryazin, le même avantage qu’il a en tête du classement de la catégorie WRC2. De son côté, le bolivien Marquito Bulacia Il est neuvième au général de l’événement, ce qui lui fait à son tour leader de la catégorie WRC3. Les revenus de Marquito sont encore plus importants dans cette catégorie, puisqu’il a Emilio Fernández – dixième du rallye – à 2 minutes et 45 secondes. Ricardo Triviño ferme le podium provisoire.

Sébastien Ogier serre les dents au départ du Rallye du Mexique

Classement après ss12 du 17e Rallye du Mexique



Pos Pilot Vehicle Time / Dif.

1er Sébastien Ogier

Toyota Yaris WRC

1: 23: 09.2

2e

Teemu Suninen

Ford Fiesta WRC

+13,2

3e

Elfyn evans

Toyota Yaris WRC

+33.2

4e

Ott Tänak

Hyundai i20 WR Coupé

+33.4

5e

Kalle Rovanperä

Toyota Yaris WRC + 35,7

6e

Gus Greensmith

Ford Fiesta WRC

+1: 16.8

7e

Pontus Tidemand

Skoda Fabia R5 Evo

+4: 16,7

8e

Nikolay Gryazin

Hyundai i20 R5

+5: 07,8

9e

Marquito Bulacia

Citroën C3 R5

+5: 54,3

10e

Emilio Fernández

Skoda Fabia R5 Evo

+8: 39,8

Le rallye du Mexique se poursuit ce samedi (15: 58h) avec la contestation des neuf sections qui façonnent la deuxième étape du test. Les pilotes et copilotes feront face à un total de 133,74 kilomètres contre la montre.