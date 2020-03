Sébastien Ogier remporte le Rallye du Mexique pour ouvrir son record avec Toyota

Citroën, Volkswagen, Ford et maintenant Toyota. Sébastien Ogier a remporté le Rallye du Mexique, une victoire qui sert à ouvrir son record avec Toyota et à remporter une victoire en WRC avec un quatrième constructeur différent. Une victoire au goût aigre-doux, puisque l’événement s’est déroulé au milieu de la crise COVID-19, la même circonstance qui a conduit la FIA et l’organisateur local à suspendre l’étape dimanche pour faciliter le retour des pilotes et des équipes en Europe. Podium Ott Tänak et Teemu Suninen dans un rallye qui s’est terminé par une victoire en WRC2 par Pontus Tidemand.

Connaître l’annulation de la dernière étape pour améliorer la logistique et le retour des membres de la caravane WRC en Europe, les coureurs ont sauté dans la boucle du soir avec une gamme de pneus disparates pour disputer les six dernières étapes. Ott Tänak et Thierry Neuville ont opté pour cinq pneus Michelin LTX Force H4 -dura- pour le montage de quatre pneus H4 et un M6 -media- de la majorité. Kalle Ronvaperä était également hors du modèle avec une monture composée de quatre pneus H4 et deux unités du composé M6, étant le seul avec deux pneus de rechange.

Ott Tänak ajoute son deuxième podium consécutif avec Hyundai après avoir terminé deuxième au Rallye du Mexique.

Avec peu déjà en jeu et aucune option pour ajouter des points supplémentaires sur la Power Stage pour l’annulation de l’étape dimanche, Thierry Neuville s’amusait sur des temps rapides pour enlever le mauvais goût de la bouche d’un rallye très difficile pour le Belge. Neuville était le plus rapide sur SS16 et était à 0,4 seconde de répéter sur SS17, section dans laquelle la rayure tombe du côté d’Ott Tänak. Sans changements majeurs dans le classement, les deux premières sections de l’après-midi ont confirmé le bon travail de Hyundai après une première journée très difficile.

Une bonne chose de la part de la firme sud-coréenne qui a remporté un prix lors du deuxième passage pour la section «Derramadero», puisque Ott Tänak a réussi à grimper à la deuxième place avec son scratch sur la SS18. Le rythme du pilote estonien et les problèmes de freinage dans la Ford Fiesta WRC de Teemu Suninen ont permis un changement de position sur le podium. Un changement de position qui a mis fin au rallye parmi les principaux pilotes en l’absence de les trois petites super spéciales où un triple scratch de Thierry Neuville a été réalisé, sans conséquences sur le classement.

Pontus Tidemand a remporté une nette victoire dans la catégorie WRC2 avec sa Skoda Fabia R5 Evo.

Ainsi s’est terminé le Rallye du Mexique de manière «hâtive» avec la victoire de Sébastien Ogier. Une victoire qui sert le Français à débuter son record avec Toyota et à se positionner en tête du WRC. Derrière les gaulois, Ott Tänak a fermé son passage à travers le Mexique à 27,8 secondes d’Ogier, tandis que Teemu Suninen a obtenu la troisième position, ajoutant ainsi le premier podium de M-Sport en 2020. Elfyn Evans, sans réelle option pour se battre pour les positions privilégiées, s’est laissé aller pour assurer la quatrième position, chaque fois que Kalle Rovanperä n’était pas une véritable menace pour le Gallois en un rien de temps.

Grâce à sa sixième place absolue, Pontus Tidemand décroche la victoire en WRC2. Le pilote suédois est sans égal et a battu de près de deux minutes Nikolay Gryazin, bien que le Russe ait “joué” pour assurer son résultat lors de la dernière étape. De la dixième place absolue, Ole Christian Veiby a fermé le podium de la deuxième catégorie de coupe du monde au Mexique. Pour sa part, Marquito Bulacia a remporté une victoire écrasante en WRC3 après avoir battu Emilio Fernández de plus de quatre minutes. Le héros local Ricardo Triviño a complété le podium d’essai.

Sébastien Ogier met le direct et se démarque au Rallye du Mexique

Classement final du 17e Rallye du Mexique



Pos Pilot Vehicle Time / Dif.

1er Sébastien Ogier

Toyota Yaris WRC

2: 47: 47.6

2e

Ott Tänak

Hyundai i20 WRC Coupé

+27,8

3e

Teemu Suninen

Ford Fiesta WRC

+37,9

4e

Elfyn evans

Toyota Yaris WRC

+1: 13,4

5e

Kalle Rovanperä

Toyota Yaris WRC + 2: 20,5

6e

Pontus Tidemand

Skoda Fabia R5 Evo

+10: 29,3

7e

Nikolay Gryazin

Hyundai i20 R5

+12: 27,0

8e

Marquito Bulacia

Citroën C3 R5

+13: 37,5

9e

Gus Greensmith

Ford Fiesta WRC

+13: 56,5

10ºOle Christian Veiby

Hyundai i20 R5

+15: 32,2