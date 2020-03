Sébastien Ogier serre les dents au départ du Rallye du Mexique

Le Français Sébastien Ogier s’est placé à l’avant-garde du Rallye du Mexique vendredi après la célébration de la première boucle de la scène. Avec une position de départ très favorable, le quadruple champion WRC a mis à profit tout le potentiel de la Toyota Yaris WRC pour battre de 9,7 secondes un surprenant Teemu Suninen. De son côté, Thierry Neuville ferme le podium provisoire de l’épreuve, puisque Ott Tänak et Dani Sordo ont eu des problèmes différents dans leur Hyundai i20 WRC Coupé. Le Suédois Pontus Tidemand a lancé le rallye aux commandes de la catégorie WRC2.

Aucune variation dans le montage des pneus Parmi les grands noms de la Coupe du monde, chacun optant pour un choix de cinq pneus Michelin LTX Force M6, la position de départ est devenue incontournable. Une section qui, dans un premier temps, a joué en faveur de l’actuel champion. En fait, Ott Tänak a marqué un solide scratch en SS3 pour prendre la tête, le tout devant un Sébastien Ogier qui a également réalisé des retours positifs lors de la première passe pour ‘El Chocolate’. De l’autre côté de la pièce, Elfyn Evans a trop souffert de devoir ouvrir la piste avec sa Toyota.

Teemu Suninen a montré sa meilleure version au début du rallye avec sa Ford Fiesta WRC.

Cependant, la première étape de la journée a déjà fait des victimes. En fait, Dani Sordo a dû arrêter avec des problèmes dans un tuyau de radiateur, incidence qui lui a fait perdre 5 minutes et 24 secondes. Pour sa part, Kalle Rovanperä a subi une crevaison lente, bien qu’en volume de pannes et de problèmes, les véhicules R5 aient pris le pire. En fait, Ole Christian Veiby, Benito Guerra, Kajetan Kajetanowicz et Oliver Solberg ont souffert de différents types de problèmes. En fait, Solberg cassait le réservoir de pétrole avec une roche, perdant 8 minutes et 25 secondes par rapport au temps de référence de la catégorie WRC3.

Si les problèmes de Sordo avaient déjà entraîné un revers pour Hyundai, la SS4 ne laissait aucun répit à l’équipe. En fait, alors que Sébastien Ogier a marqué le zéro dans «Ortega» et a attaqué le leadership, Ott Tänak heurte un obstacle avec l’arrière de son Hyundai i20 WRC Coupé, accident qui lui a fait perdre 46 secondes à la fin de la section. Ogier était donc devant le général avec un avantage de 5,3 secondes sur Teemu Suninen. Une distance qui s’est allongée dans la SS5, car Ogier était à nouveau plus rapide que Suninen. Avec tout, le scratch dans ‘Las Minas’ était pour un Dani Sordo renaissant.

Pontus Tidemand est à la pointe de la catégorie WRC2 et, pour l’instant, dans le top 10 du rallye.

Thierry Neuville s’impose en scratch sur SS6 pour boucler la boucle avec de très bons sentiments, même s’il n’a pas pu couper le leader pendant longtemps. Sébastien Ogier a ainsi clôturé la première partie de la journée avec un revenu de 9,7 secondes à propos de Teemu Suninen. De son côté, Thierry Neuville a réussi avec son scratch à s’installer à la troisième place, à seulement six dixièmes de Suninen lui-même. Derrière le Belge, Esapekka Lappi et Elfyn Evans ferment le «top 5», le leader du WRC souffrant d’avoir à ouvrir la piste. Pour sa part, Ott Tänak est à la septième place.

Avec la neuvième place absolue, Pontus Tidemand a réussi à s’imposer en tête du classement général de la catégorie WRC2. En fait, le pilote Skoda a un revenu de 23,4 secondes sur Nikolay Gryazin, dans un duel à deux puisque Ole Christian Veiby est déjà à quatre minutes en raison des problèmes subis lors de la première étape de la journée. Pour sa part, Marquito Bulacia a été à l’avant-garde de la WRC3 avant les pertes et les problèmes répétés de leurs rivaux. En fait, le Bolivien a une grande opportunité de remporter la victoire depuis a le chilien Emilio Fernández à 1 minute et 19 secondes.

Thierry Neuville dort le leader après avoir commandé les rues de Guanajuato

Classement après ss6 du 17e Rallye du Mexique



Pos Pilot Vehicle Time / Dif.

1er Sébastien Ogier

Toyota Yaris WRC

46: 50,3

2e

Teemu Suninen

Ford Fiesta WRC

+9,7

3e

Thierry Neuville

Hyundai i20 WRC Coupé

+10,3

4e

Esapekka Lappi

Ford Fiesta WRC

+16,6

5e

Elfyn evans

Toyota Yaris WRC

+19,1

6e

Kalle Rovanperä

Toyota Yaris WRC

+31,4

7e

Ott Tänak

Hyundai i20 WRC Coupé

+38,6

8e

Gus Greensmith

Ford Fiesta WRC

+46,9

9e

Pontus Tidemand

Skoda Fabia R5 Evo

+2: 39,8

10e

Nikolay Gryazin

Hyundai i20 R5

+3: 03,2

Le rallye du Mexique se poursuit ce vendredi (22:35) avec la contestation des six sections restantes de la première étape du test. Les pilotes et copilotes feront face à un total de 67,77 kilomètres contre la montre.