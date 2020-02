Secret bancaire: pour la première fois les États-Unis dépassent la Suisse

19 février 2020, par Alessandra Caparello

La Suisse a été évincée par les États-Unis dans le classement de l’indice de secret financier 2020 élaboré par le Réseau de justice fiscale sur les pays qui attirent plus d’argent et de richesse cachée. la Indice de secret financier 2020 a révélé que le secret bancaire dans le monde diminuait à la suite des récentes réformes en matière de transparence.

Cependant, certaines juridictions ont contrecarré cette tendance, notamment les États-Unis, les Caymans et le Royaume-Uni. La Suisse s’améliore enfin suffisamment pour sortir du haut de l’indice. En effet, dans cette sixième édition du Financial Secrecy Index, la Suisse est passée au troisième rang mondial en matière de secret bancaire: c’est la première fois depuis 2011 que le pays ne prend pas la pire place de l’indice. La deuxième place est désormais occupée par le États-Unis tandis que les premiers sont les Caymans qui obtiennent pour la première fois le maillot noir.

Voici le classement complet:

Îles Caïmans

États-Unis

Suisse

Hong Kong

Singapour

Luxembourg

Japon

Pays-Bas

Îles Vierges britanniques

Emirats Arabes Unis.

Parmi les actions immédiates recommandées par Réseau de justice fiscale aux gouvernements du monde entier, nous constatons principalement l’adoption de contre-mesures: les gouvernements reconnaissent de plus en plus les conséquences néfastes du secret bancaire et ont commencé à agir pour le réduire. Mais pour vraiment éliminer le secret bancaire, des contre-mesures importantes sont nécessaires contre les juridictions et leurs acteurs économiques qui refusent de coopérer, quelle que soit leur puissance économique.

Ensuite, une plus grande transparence de l’impôt sur les sociétés est nécessaire. Les gouvernements, y compris les gouvernements de l’UE, doivent suivre l’exemple des grandes entreprises qui communiquent désormais volontairement des données. Alex Cobham, PDG du Tax Justice Network, a déclaré:

«Le monde a commencé à gagner la lutte contre secret bancaire, et c’est une bonne nouvelle pour tout le monde (…) Créer un monde juste qui traite tous les membres de la société équivaut à reprogrammer nos systèmes financiers et fiscaux pour qu’ils fonctionnent de manière transparente et non en secret (…) Nous en avons encore beaucoup travail à faire – nos gouvernements doivent garder le pied sur l’accélérateur.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Private Banking, entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: