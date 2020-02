Sectoriel et thématique, l’investissement selon BlackRock

7 février 2020, par Alessandro Chiatto

Tous les marchés ont bien démarré, mais quel avenir pour les investissements? Il nous raconte son Luca Giorgi, chef de fortune BlackRock Italie Grèce & Malte, interviewé lors de Consulentia20, l’événement organisé par Anasf: “L’année a bien commencé, comme elle s’est terminée l’année dernière. Cela signifie que les marchés soutiendront la croissance courant 2020. Dans la construction du portefeuille, nous voyons très fortement le thème du sectoriel et thématique, qui a contribué l’an dernier à la collecte pour 5 milliards d’euros ” . Mais que signifie l’investissement thématique? «Cela signifie investir dans un cycle. Aujourd’hui, nous sommes dans la phase finale du cycle économique, investissant donc dans les soins de santé et la technologie. De plus, l’investissement thématique représente une évolution de l’investissement sectoriel, permettant de capter les tendances les plus importantes du marché. Enfin, il est très lié au thème de la durabilité ».

Si vous souhaitez des mises à jour sur ConsulenTia, entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: