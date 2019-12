Sélection et intégration d'une plateforme de commerce électronique: un guide – Econsultancy

Le contenu de cette séance d'information a été reproduit à partir du Guide des meilleures pratiques de commerce électronique d'Econsultancy.

Le briefing couvrira:

Définitions de plate-forme

Sélection de la plateforme

Intégration de plateforme

Systèmes de gestion des informations sur les produits (PIM)

Systèmes de gestion des actifs numériques (DAM)

introduction

Le point de départ pour comprendre les meilleures pratiques dans les plateformes est de comprendre l'écosystème plus large dans lequel la plateforme de commerce électronique opère. La cartographie des processus commerciaux, des exigences techniques, des opportunités de marché et des réalités opérationnelles pour créer une capacité de commerce électronique de bout en bout aide le responsable marketing à développer une compréhension des flux de données, de contenu et de paiements.

La plupart des processus commerciaux de commerce électronique standard sont pris en charge par les éléments suivants:

La plateforme de commerce électronique de base

Back office / ERP et systèmes comptables

Partenaires de livraison

Systèmes de gestion des informations sur les produits (PIM) pour la gestion des stocks

Systèmes de gestion des actifs numériques (DAM) pour le contenu

Options de paiement, y compris l'acceptation des cartes de crédit / débit et les mécanismes de fraude

Comprendre comment gérer un projet de commerce électronique au début et dans le cadre du statu quo

Partenaires pour construire des plateformes et intégrer les flux de processus.

La figure 1 illustre les flux de processus qui correspondent à chaque partie de l'écosystème.

Figure 1: l'écosystème du commerce électronique

Source: Colin Lewis

Chacun de ces éléments peut être considéré comme une composante, avec ses propres meilleures pratiques individuelles.

