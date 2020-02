Selfridges interdira tous les paillettes cosmétiques à base de plastique d’ici 2021

Selfridges a déjà interdit tous les sacs en plastique, les bouteilles d’eau et de boissons gazeuses en plastique à usage unique et les pailles en plastique.

// Selfridges s’engage à éliminer tous les paillettes cosmétiques à base de plastique d’ici janvier 2021

// C’est la dernière évolution de son ambition de devenir le détaillant le plus durable

// La recherche a révélé que 64% des Britanniques ignoraient que les paillettes contiennent du plastique à usage unique

Selfridges s’est engagé à éliminer tous les paillettes cosmétiques à base de plastique d’ici l’année prochaine alors qu’il poursuit ses efforts pour essayer de devenir le détaillant le plus durable.

Le détaillant de grands magasins de luxe a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec 300 fournisseurs pour s’assurer que les paillettes cosmétiques à base de plastique soient retirées de ses salons de beauté d’ici le 1er janvier 2021.

Cette décision intervient alors que les recherches de One Poll ont révélé que près des deux tiers – 64% – des Britanniques ignoraient que les paillettes contiennent du plastique à usage unique, ce qui lui a valu la réputation de microplastique caché.

Après avoir pris connaissance de son contenu nocif, 63% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient moins susceptibles d’acheter à l’avenir des paillettes cosmétiques à base de plastique.

Comme avec les microbilles et autres micro-plastiques dans les cosmétiques, les paillettes à usage unique sont facilement emportées, ce qui les fait pénétrer dans les systèmes d’eau et polluer les océans et mettre en danger la faune marine.

Selfridges a déjà interdit tous les sacs en plastique, les bouteilles d’eau et de boissons gazeuses en plastique à usage unique et les pailles en plastique.

En 2016, le détaillant a retiré les produits contenant des microbilles de plastique, deux ans avant l’interdiction nationale de fabrication.

L’année dernière, toutes les lingettes humides cosmétiques à usage unique à base de plastique ont été retirées des magasins, à la fois pour l’achat et l’utilisation au comptoir.

«Alors que nous continuons de constater l’impact dévastateur et irréversible des plastiques à usage unique sur notre environnement et sur la vie marine en particulier, nous nous engageons à réduire l’empreinte plastique de Selfridges, une étape clé de notre activité« Acheter mieux, inspirer le changement ». », a déclaré Daniella Vega, directrice du développement durable de Selfridges.

“En supprimant tous les produits de paillettes en micro-plastique de notre offre beauté, nous espérons inspirer nos clients, fournisseurs et autres détaillants à agir de manière responsable, à rechercher des alternatives et à apporter des changements positifs grâce à des actions transparentes et significatives.”

Melissa McGinnis, responsable beauté de Seflridges, a déclaré: «La beauté est une industrie qui fait du bien, il est donc important pour nous qu’en étant transparent, en prenant des mesures pour réduire les plastiques inutiles et en proposant des alternatives, nos clients puissent également se sentir bien en faisant des achats informés et responsables. les décisions.”

En plus de sa guerre contre le plastique, Selfridges a interdit la vente de toutes les peaux exotiques, qui est maintenant entrée en vigueur.

