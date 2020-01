Selfridges s’associe à Highsnobiety pour lancer le premier magasin éphémère du genre The Co.Lab – Dernières nouvelles technologiques de vente au détail du monde entier

Selfridges s’associe à Highsnobiety pour lancer une boutique éphémère «première curation du genre» pour présenter de nouveaux produits, de l’art, du cinéma et des éléments numériques et sociaux.

Le Co.Lab a maintenant été lancé dans l’espace Corner Shop de Selfridges et présentera une gamme de présentations de produits et de collaborations exclusives, tournant chaque semaine en utilisant la conception modulaire de l’espace.

Faisant partie de la campagne «Happy New Decade» du grand magasin de luxe qui se déroulera sur trois mois, The Co.Lab vise à dialoguer avec les clients via «des éléments numériques et sociaux, par le film, par l’art, par le besoin de voir l’espace et bien sûr par produit de classe mondiale ».

“Notre partenariat avec Highsnobiety sera la première curation de ce type chez Selfridges”, a déclaré Sebastian Manes, directeur exécutif des achats et du merchandising de Selfridges.

«La position unique de Highsnobiety en tant qu’agrégateur et autorité culturelle; et son approche multiplateforme et multidisciplinaire a ouvert le prochain niveau de collaboration de la marque. “

Le directeur général et co-fondateur de Highsnobieties, David Fischer, a ajouté: «Ce partenariat était un choix naturel, car Highsnobiety ouvre la voie à un nouveau type de narration et de conservation numérique des produits, tandis que Selfridges comprend vraiment comment organiser et raconter des histoires dans un environnement physique. espace”.

Sa première baisse de produit, lancée cette semaine, est une gamme en édition limitée de produits Highsnobiety créée à l’appui du documentaire Collette, Mon Amour, suivie par des sorties de ALYX x B&O de Matthew Williams, Sotheby’s et Maison Margiela tout au long du mois.

