Séparer les donateurs des preneurs

La philosophie de Givers Gain® consiste à donner aux autres d’abord. Dans ce contexte, le donateur ne peut et ne doit pas s’attendre à un retour immédiat sur son investissement basé sur le gain d’un autre. Ce sur quoi ils devraient se concentrer, c’est qu’avec suffisamment d’efforts et de temps, leur générosité sera restituée par et à travers leur réseau de contacts, amis et collègues – plusieurs fois et de différentes manières.

J’ai intégré la philosophie de Givers Gain dans l’INB il y a près de 35 ans, car j’ai vu que de nombreux groupes de réseautage étaient beaucoup trop mercenaires dans leur approche. Ils ont utilisé le réseautage comme une opportunité d’appeler à froid. Je croyais alors, et je sais maintenant, que le réseautage est tout au sujet de l’établissement de relations, et que l’une des meilleures façons de construire une relation est d’aider les autres d’abord. En donnant, vous pouvez gagner de nombreuses façons.

Je reconnais également qu’il y a des preneurs dans le monde. Il y a des gens qui ne comprennent pas le pouvoir de Givers Gain ou qui ne se soucient pas vraiment du concept ou n’y croient pas. J’appelle ces deux catégories de personnes “ne peut pas faire” et “ne fera pas”.

Ils ne savent pas comment faire quelque chose ou ne comprennent pas pourquoi il est important de faire quelque chose. Pour ces personnes, j’ai appris qu’avec le bon coaching, elles pourraient devenir disposées à faire cette transition.

Ensuite, il y a les gens qui “ne feront pas”. Ils veulent juste ce qui leur sert le mieux et n’ont aucune véritable intention de donner. Il est important de les reconnaître le plus tôt possible, car ils vont abuser de la relation, pas la nourrir.

La vie demande du discernement. Parfois, il s’agit d’évaluer les personnes de votre réseau et de savoir si elles sont disposées à contribuer à votre relation. Givers Gain ne signifie pas que vous devez être une «victime du preneur». Le monde est plein de donateurs et de preneurs. Appliquez un aperçu contextuel et utilisez un jugement approprié pour donner librement aux personnes qui apprécient l’approche du don dans la vie. Faites preuve de discernement pour ceux qui n’en ont pas.

Je connais un homme qui a donné une demi-douzaine de références à un membre de son groupe de réseautage pendant 18 mois, mais l’individu n’a jamais fait de même. L’homme est venu me demander conseil. Je l’ai entraîné pour faire ce qui suit ….

Invitez la personne à une réunion individuelle et préparez-vous à la réunion avec le plus de détails possible sur les six références que vous avez données. Commencez par les plus âgés et posez les questions suivantes: Comment cela a-t-il fonctionné? Cela s’est-il transformé en affaires? Si oui, était-ce autant que vous l’aviez espéré? La relation a-t-elle bien fonctionné? Utilisez des questions ouvertes pour déterminer dans quelle mesure cette référence a fonctionné pour la personne. Après quelques minutes, faites de même pour le suivant, puis le suivant et ainsi de suite, jusqu’à ce que vous discutiez de toutes les références que vous avez données à cette personne.

C’est là que votre discernement doit être affiné. Et si toutes les références que vous avez données à l’individu ne fonctionnaient pas comme vous le pensiez? Ensuite, vous devez demander à la personne comment vous pourriez donner de meilleures références à l’avenir. Cependant, si l’une de ces références s’est révélée bonne et a peut-être débouché sur des affaires, adoptez une approche différente. Dites à la personne que vous êtes vraiment content que les références que vous avez données aient bien fonctionné. Ensuite, faites une pause et dites: «Puisque certains d’entre eux ont fonctionné pour vous, j’apprécierais vraiment si vous pouviez faire quelque chose de similaire pour moi. Nous pourrions peut-être parler un peu de la façon dont je peux vous aider à le faire. »

À partir de là, parlez à la personne de ce qu’est une bonne référence pour vous, de la façon dont elle peut vous diriger vers des personnes, et approfondissez même les clients spécifiques qu’elle peut avoir qui peuvent être une bonne référence pour vous.

Après la rencontre de la personne que j’ai coachée, il est revenu vers moi et m’a dit qu’il était tellement content d’avoir suivi mes conseils, plutôt que de simplement mettre fin à la relation. Je me suis dit que l’individu «s’est excusé à fond et a ensuite reconnu que cela devait être une relation à double sens. Nous avons longuement discuté de la façon dont il pourrait faire la même chose, et il l’a déjà fait. La référence qu’il vient de me donner est devenue un gros client! »

Parfois, les gens sont tellement occupés dans la vie qu’ils ne pensent tout simplement pas à l’importance d’avoir une relation réciproque. Parfois, ils ne savent pas comment, et parfois ils s’en moquent. Tous les trois nécessitent un discernement, et ce discernement nécessite une stratégie de réponse différente.

Votre énergie de don devrait être concentrée sur les personnes qui sont alignées sur le besoin de réciprocité. Ils peuvent ou non être en mesure de vous rendre directement, mais observez leur comportement avant de continuer à évoluer aveuglément en victime.

Plus vous avez d’énergie pour donner, plus vous êtes en mesure de donner. Donner plus là où vous avez des relations solides vous permet de pratiquer cette philosophie de manière saine. Givers Gain consiste à retirer votre dossard et à enfiler un tablier. Il s’agit de construire une relation en aidant d’abord les autres.

