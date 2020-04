Sergio Rossi. En phase avec son temps

Le PDG Riccardo Sciutto raconte la nouvelle voie de l’entreprise entre patrimoine et durabilité

Commissaire: Francesca Gastaldi et Margherita Calabi

“Je suis née au milieu du cuir … j’ai volé le travail de mon père avec mes yeux”, Sergio Rossi, fondateur de la marque de chaussures Made in Italy, est devenu synonyme de glamour et d’élégance féminine au fil des années.

L’histoire de la marque commence en Émilie-Romagne, à San Mauro Pascoli. Dans ce pays, destiné à inaugurer une grande tradition de la chaussure, Sergio Rossi a commencé à aborder le métier de son père, cordonnier qualifié, jusqu’à ce qu’il ouvre la fabrique de chaussures du même nom dans les années 1960. À cette époque, les villes balnéaires voisines telles que Rimini battent leur plein, célébrées par Federico Fellini dans le film Amarcord.

De la proximité au grand réalisateur, une légende est née: les escarpins portés par Anita Ekberg dans le film La Dolce Vita semblent être ceux de Sergio Rossi. C’est une histoire à succès qui apportera la marque à une renommée internationale.

Riccardo Sciutto, PDG de la marque

Acheté en 2000 par le groupe Gucci, puis absorbée par le français Kering, la société est revenue aux mains des Italiens en 2016, grâce à l’acquisition par le fonds Investindustrial. Le retour à la grande tradition artisanale du passé, mais aussi la profonde attention aux questions de durabilité deviennent les fondations sur lesquelles Riccardo Sciutto, PDG de Sergio Rossi, fonde la stratégie de croissance de la marque. En seulement quatre ans et avec la liberté maximale que lui confère le fonds propriétaire, il a changé de direction, ouvert des marchés et amélioré la partie production. “Le premier objectif que je me suis fixé était de rendre l’entreprise indépendante en termes d’énergie.

Aujourd’hui, 20% de l’électricité utilisée dans la production de chaussures est produite par 3 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Depuis le 1er janvier de cette année, 100% de nos achats d’électricité proviennent de centrales à énergies renouvelables.

J’ai également investi dans le capital humain, plaçant l’humain au centre de ce projet. ” L’entreprise est désormais composée d’une usine moderne d’une superficie de 10 000 mètres carrés dédiée à la production et d’un bâtiment de 7 000 mètres carrés qui regroupe les bureaux de création, de gestion et tous les bureaux. L’ensemble architectural est capable de produire 1 500 paires de chaussures par jour.

Le nouveau parcours de l’entreprise, marquée par la durabilité environnementale et sociale, elle se reflète aujourd’hui également dans les importantes initiatives de bien-être des entreprises (dont 90% de contrats à durée indéterminée et les recrutements en double pour les salariés de moins de 30 ans). Il y a également une grande attention pour les communautés locales, avec la création de nouvelles opportunités et initiatives pour les fournisseurs et les travailleurs. Ces points stratégiques ont été établis conformément au Pacte mondial des Nations Unies dont Sergio Rossi est membre.

L’entrée de l’usine de San Mauro Pascoli

Respect de l’environnement et mode de vie durable ce sont aussi les lieux dont s’inspire le projet Beyond sr Shoes. “Cette initiative est née dans le but de dire nos intentions et de les partager avec le client, montrant au monde entier la production de chaussures”, explique le PDG. Le hashtag du projet, sans surprise, est #BeTheChange: une invitation à promouvoir un mode de vie plus respectueux.

«La grande nouvelle est que nous avons réussi à impliquer un large public en réalisant un rapport de durabilité, un rapport annuel qui est publié sur le site depuis 3 ans maintenant et avec lequel nous invitons les gens à vivre plus durablement, à partir de petites choses.

L’idée qu’avec mon travail et notre approche dans l’entreprise nous pouvons donner encore plus d’espoir à ceux qui viennent ensuite m’aide à avoir une perspective plus solide. Je le fais avec ma tête, mais aussi avec mon cœur. “

Les talons des archives du patrimoine vivant

Pour redécouvrir l’essence de Sergio Rossi, en 2017, le projet Living Heritage a été lancé: une archive numérique, mais aussi un parcours d’exposition qui retrace l’histoire de la marque à travers plus de 6000 modèles vintage, restaurés et catalogués, ainsi que des lookbooks et des images publicitaires. «Lorsque j’ai rejoint l’entreprise, j’ai commencé à rechercher les chaussures les plus emblématiques de la marque. Je me souviens encore d’avoir trouvé les premiers à Berlin, dans une boutique vintage, puis j’en ai trouvé d’autres sur internet et participé à quelques enchères.

Je me suis donc demandé comment rendre l’héritage exceptionnel de Sergio Rossi accessible à tous: c’est ainsi qu’est née l’idée du projet Living Heritage. Les archives représentent aujourd’hui le cœur de l’entreprise, la mémoire historique de ce que nous avons fait et de ce que nous faisons “.

Le parcours de l’exposition, créé en collaboration avec l’architecte Marco Costanzi, est divisé en trois sections: la galerie des formes, qui retrace l’histoire de la marque à travers l’élément qui l’a toujours caractérisée (la forme), les archives vivantes, une espace de consultation et de recherche où la collection vintage est conservée et enfin Living Emotions, un espace d’exposition où vous pourrez vous immerger dans l’univers de Sergio Rossi à travers les modèles les plus emblématiques.

Dans le cadre du projet de redécouverte des valeurs de la marque, l’usine de San Mauro Pascoli, centre de production et de création de la marque, est devenue une sorte de musée d’art contemporain: à l’intérieur de la structure architecturale, conçue par Ermanno Previdi, ils sont logés œuvres d’art spécifiques au site créées exclusivement par des artistes italiens.

La galerie des formes dans les archives du patrimoine vivant

Engagement et responsabilité sociale ils sont également les pierres angulaires des choix opérés aujourd’hui: la marque a décidé d’apporter sa contribution à l’urgence sanitaire, déterminée par la diffusion de Covid-19, en faisant don de 100 mille euros à l’hôpital ASST Fatebenefratelli Sacco de Milan. La marque a également promu l’initiative Shoes Make a Difference, ciblant 100% des transactions réalisées entre le 14 et le 20 mars dernier sur le e-commerce de Sergio Rossi (sergiorossi.com) pour lutter contre le Coronavirus. “Dans la situation d’urgence que nous vivons, prêter attention au capital humain, dans une perspective de durabilité, vaut encore plus”, souligne Sciutto. «Dans l’entreprise, ma responsabilité est également de protéger mes artisans. Nous devons essayer de faire face à ce moment difficile sans mettre nos travailleurs en difficulté ».

Le PDG se souvient du fondateur décédé le 2 avril dernier avec beaucoup de respect. “Sergio Rossi était un maître et ce fut un grand honneur pour moi de l’avoir rencontré et de lui avoir présenté les archives plus tôt cette année. Sa vision et son approche resteront notre guide dans l’histoire de la marque et de l’entreprise. Il aimait les femmes et a su capturer leur féminité d’une manière unique, créant l’extension parfaite de la jambe à travers ses chaussures. Notre longue histoire est née de sa vision incroyable et nous nous souviendrons toujours de sa créativité “.

Enfin, quels sont les objectifs futurs?

“Ils sont certainement différents de ce que nous nous étions fixés le 1er janvier de cette année. Il est important de saisir ce moment historique comme une occasion de repenser radicalement toute la structure de nos activités. A l’issue de cette urgence nous serons différents et il faut anticiper cette tendance: il ne faut pas penser à ce que nous avons fait hier car cela vaut comme expérience, mais plus comme règle. “

Sergio Rossi est décédé le 2 avril à l’hôpital de Cesena, après avoir été testé positif à Covid-19. Il avait 85 ans. L’un des doyens du quartier de la chaussure de San Mauro Pascoli part avec lui.