Sheryl Crow utilise-t-elle vraiment un carré de papier toilette à la fois?

Le papier hygiénique est certainement un élément chaud de nos jours. Mais cela ne doit pas l’être. En fait, selon certaines personnes – comme la musicienne Sheryl Crow – nous en utilisons beaucoup trop.

“Maintenant, je ne veux pas priver un Américain respectueux des lois de ses droits divins, mais je pense que nous sommes un peuple suffisamment industrieux pour que nous puissions le faire fonctionner avec un seul carré par visite aux toilettes”, écrit-elle. dans un article du Huffington Post il y a quelques années. “Sauf, bien sûr, dans ces occasions embêtantes où deux à trois pourraient être nécessaires.”

Non, Crow ne parlait pas de la dernière pénurie causée par la pandémie de coronavirus. Elle proposait diverses idées sur la façon de sauver l’environnement, et limiter l’utilisation du papier toilette n’était que l’une d’entre elles.

Mais un carré? Est-ce même possible? Oh, c’est très certainement. En fait, de nombreux militaires sont formés à l’utilisation d’un seul carré de papier hygiénique lorsqu’ils sont en patrouille.

L’environnementaliste Jonathan Levy a fait quelques recherches après les commentaires de Crow et le confirme. Selon un article qu’il a publié sur Zero Waste Guy, le processus n’est pas si difficile. Tout ce que vous devez faire est de percer le carré de papier toilette au milieu avec votre index, essuyez votre fond avec ce doigt, puis utilisez le même morceau (double pli, attention) pour nettoyer votre doigt. Bien sûr, lavez-vous soigneusement les mains.

“Oui, cela semble dégoûtant et dégoûtant”, dit-il. “Mais considérez que 70 à 75% du monde n’utilise pas du tout de papier toilette!”

J’ai un approvisionnement décent en papier hygiénique, ce n’est pas important. Mais je dois admettre qu’au milieu de toute la panique d’achat de papier hygiénique qui a eu lieu récemment, j’ai utilisé … enfin … moins. Pourquoi? Parce que je peux. Parce que, et je ne veux pas vous dégoûter, j’utilisais trop.

En fait, quand je regarde mon entreprise, je trouve que nous utilisons tout simplement trop de tout. Nous sur-commandons les fournitures de bureau. La chaleur est trop élevée. Nous achetons 87 types de café différents pour le Keurig. Nous achetons trop de fournitures d’emballage, un inventaire supplémentaire, des pièces de machine, des serviettes en papier, des matières premières et, oui, même du papier toilette pour nos salles de bains. Nous lisons des voitures qui sont inutilement chères, emmenons nos clients dans des restaurants surfaits et dépensons trop d’argent pour les voyages, les foires commerciales, les fêtes et ces pulls molletonnés avec nos logos d’entreprise.

Vous pouvez affirmer que c’est à des fins morales. Ou que c’est un “avantage” pour gérer une entreprise. Ou qu’il donne des affaires à d’autres entreprises. Je comprends. Mais au final, nous dépensons toujours trop d’argent. Nous utilisons toujours trop de papier toilette. Et qu’il y ait un ralentissement de l’économie ou non, garder un œil attentif sur nos dépenses – même en réduisant certaines choses de seulement 1 ou 2% – a un impact important sur les flux de trésorerie d’une organisation, que ce soit une petite entreprise ou un Fortune 100 entreprise. N’oublions pas ça.

Donc je ne sais pas si Sheryl Crow n’utilise vraiment qu’une seule feuille de papier toilette quand elle va aux toilettes, et franchement je ne veux pas savoir. Mais je pense que son attitude est bonne. Réduire les matériaux que nous utilisons dans nos entreprises, même par un petit peu, aiderait à préserver l’environnement. Tout aussi important, cela contribuerait également à maintenir nos moyens de subsistance.

