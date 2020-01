Shop Direct rebaptise officiellement The Very Group

Le changement de marque de Shop Direct pour The Very Group rapproche son nom de sa marque phare de vente au détail Very.co.uk.

// Achetez des changements de marque directs pour Very Group aujourd’hui

// La stratégie s’inscrit dans la prochaine phase de transformation et de croissance

// Cela comprend une campagne de recrutement et un nouveau centre de distribution

Shop Direct a officiellement rebaptisé The Very Group aujourd’hui, dans le cadre d’ambitions plus larges de transformation et de croissance de l’entreprise.

La société a annoncé pour la première fois qu’elle renommerait The Very Group en mars de l’année dernière, alors qu’elle s’efforce de rapprocher son nom de sa marque phare de vente au détail Very.co.uk et de tirer le meilleur parti de sa forte sensibilisation de la clientèle.

Lancé très initialement en 2009 et vaut désormais 1,5 milliard de livres sterling, avec une clientèle active de trois millions.

LIRE LA SUITE:

Shop Direct – qui détient également Littlewoods – a déclaré que le changement d’identité de The Very Group est la première étape de sa prochaine phase de croissance, qui comprend une campagne de recrutement au cours des deux prochaines années pour de nouveaux rôles dans les données et la technologie.

Des centaines de postes supplémentaires seront également disponibles dans le nouveau centre de distribution de la société dans les East Midlands, qui devrait devenir opérationnel plus tard cette année.

The Very Group se décrit désormais comme «le plus grand détaillant numérique pureplay du Royaume-Uni» et fournisseur de services financiers, avec des revenus annuels de 2 milliards de livres sterling et plus de quatre millions de clients.

Shop Direct est désormais officiellement connu sous le nom de The Very Group.

«Je suis extrêmement fier de présenter The Very Group», a déclaré le chef de la direction, Henry Birch.

“Cette nouvelle image de marque s’appuie sur plus de 100 ans d’histoire au cours desquels nous sommes passés des catalogues aux briques, aux clics et aux mobiles.

«Nous avons toujours eu une passion pour la réinvention et devenir The Very Group est une autre partie importante de notre histoire.

«Nous voulons être la destination numéro un pour les acheteurs qui apprécient les moyens de paiement flexibles.

“Nous y parviendrons en améliorant constamment ce que nous faisons, en innovant avec les données et la technologie au cœur de nos préoccupations et en offrant la meilleure expérience à nos clients et à nos collègues.”

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette