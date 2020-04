Si la locomotive allemande s’arrête, les exportations italiennes sont en difficulté: les secteurs les plus menacés

Une baisse de 7 points de pourcentage du PIB allemand, comme le prévoit le FMI pour 2020, entraînerait – 11 milliards d’euros d’exportations d’Italie vers l’Allemagne (égal à 19% du flux d’exportation total).

Il s’agit de l’estimation produite par Nomisma en collaboration avec Cribis, analyser l’impact sur les exportations italiennes que connaîtra le ralentissement du géant allemand.

L’étude a examiné les différentes élasticités des exportations des secteurs italiens exportant vers l’Allemagne, en les comparant à leur tour avec la variation du PIB allemand enregistrée au cours de la période 1995-2019; d’où l’estimation de la baisse attendue de 7 points de pourcentage.

“Dans l’imaginaire collectif, l’Allemagne est le principal concurrent de l’Italie, mais la réalité est plus complexe. Comme nous le savons, les composants, les produits semi-finis, les assemblages, circulent d’un pays à l’autre et d’un continent à l’autre “, souligne Lucio Poma Directeur scientifique de l’industrie et de l’innovation de Nomisma. “De l’analyse que nous avons menée, il ressort que, outre la concurrence, il existe une grande coopération et une intégration productive entre ces deux grands industriels, ce qui est également très clair pour les industriels allemands eux-mêmes.

L’Eurogroupe s’est réuni récemment, prenant des décisions importantes pour la gestion des retombées économiques de la pandémie, trouvant des accords difficiles à imaginer il y a seulement quelques mois. Peut-être que l’Europe a enfin réalisé (et sinon, elle doit le faire le plus tôt possible) du niveau profond d’intégration productive entre les différentes nations qui la composent », poursuit Poma.

Les secteurs les plus touchés par la baisse attendue de la PIB / export Would:

-métaux de base et produits métalliques: -3,2 milliards d’euros (-34%)

machines et équipements n.c.a: -1,6 milliard (-19%)

moyens de transport: -1,6 milliard (-22%)

produits chimiques et substances: -1 milliard (-24%)

textiles, vêtements et accessoires en cuir: – 800 millions (-17,27%)

Un secteur non lié comme le secteur pharmaceutique a une exportation vers l’Allemagne de 3,5 milliards et verrait, selon les estimations de Nomisma et Cribis, une très légère variation (-37 millions et -1,06%); il en va de même pour la nourriture, les boissons et le tabac (-208 millions et – 3,75%).