Si le coronavirus retarde la NFL, un tiers des abonnés au câble disent qu’ils vont annuler – .

Les classements d’ESPN ont baissé de façon importante en ce moment, grâce au fait que la pandémie de coronavirus signifie qu’aucun jeu de sport professionnel n’est joué actuellement.

Une nouvelle enquête révèle un autre impact du coronavirus sur l’économie – de nombreux abonnés au câble disent que les sports en direct sont la principale raison pour laquelle ils ont un paquet de câble en premier lieu, et si la saison de la NFL est retardée à cause du virus, ils vont couper le cordon.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Grâce aux pratiques d’atténuation nécessaires pour lutter contre l’épidémie de coronavirus comme la distance sociale et les ordonnances de maintien à domicile qui ont une grande partie du pays ne pas sortir en public en ce moment, l’une des nombreuses industries particulièrement touchées est le sport professionnel.

Les saisons professionnelles de basket-ball, de hockey et de baseball ont toutes été givrées à cause du virus, tout comme les Jeux olympiques d’été de 2020, et il y a d’autres effets d’entraînement qui en découlent – y compris le fait que les cotes d’ESPN ont baissé d’environ 50% par rapport à à ce point en 2019. Il n’y a pas de nouveaux jeux à regarder! Mais cela soulève également une autre question: que se passera-t-il si ou quand la NFL sera reportée à cause du virus? Parce que même si le pays parle de rouvrir provisoirement certaines choses dans un autre mois environ, nous n’allons toujours pas avoir de vaccin COVID-19 avant l’année prochaine – ce qui signifie que de grands rassemblements publics où des dizaines de milliers de personnes sont rassemblées ne se produira pas de sitôt.

Deux organisations, Kill the Cable Bill et Mindnet Analytics, ont décidé de sonder les abonnés du câble sur la base de cette réalité. Que feriez-vous si la saison de la NFL était retardée? En fait, ils prendraient certainement une action moins qu’idéale – environ un tiers de ces abonnés du câble, en fait, ont déclaré qu’ils pourraient annuler leur abonnement si la saison était retardée.

C’est l’un des innombrables exemples de la façon dont une entreprise ou une industrie s’échappe des effets du coronavirus, qui jette ensuite une ombre sur une autre et sur une autre. Le fait que ces abonnés au câble annuleraient est certainement logique si l’on considère le fait que l’enquête montre que 66% d’entre eux disent que la principale raison pour laquelle ils n’ont pas encore coupé le cordon est en raison de leur intérêt à regarder des sports en direct. Les options de streaming sont excellentes et ont certainement leurs fans, mais il y a encore de nombreuses fois – comme le Super Bowl – lorsque les fans veulent regarder un match sur un écran géant dans leur salon.

On a posé aux répondants au sondage des questions telles que l’importance des sports en direct pour eux, y compris la raison de leur abonnement initial au câble, son importance à court terme et le rôle de la prochaine saison de la NFL. Voici quelques-uns des résultats de l’enquête, en plus des informations présentées ci-dessus:

Source de l’image: Kill the Cable Bill

Source de l’image: Kill the Cable Bill

Source de l’image: Jeff Lewis / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.