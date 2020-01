Si Tesla est une bulle, nous le comprendrons plus tard cette année

Peu de personnes doutaient du fort contenu innovant ou des performances jamais vues sur une autre voiture électrique. Cependant, il y a toujours eu plus de doutes sur la viabilité financière de Tesla, ainsi que sur la perspective de réaliser des ventes suffisantes pour garantir des flux de trésorerie stables et positifs. C’est vrai, depuis que Tesla existe (depuis 2003), la société n’a jamais fermé une seule année sans enregistrer de pertes nettes.

Au premier semestre 2019, ces doutes semblaient prévaloir et les actions ont glissé au minimum début juin. Depuis lors, la valeur de l’action Tesla a triplé. Comment expliquez-vous un revirement aussi radical? Les analystes ont également du mal à fournir des explications simplement rationnelles à cette question. Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir l’écart entre le prix Tesla et la moyenne des prix cibles de l’analyste: en décembre (à droite du graphique), il y a eu une soudaine augmentation des évaluations qui a laissé les experts déplacés (plus vous allez sur le territoire rouge, plus les prix cibles sont inférieurs à la valeur actuelle des actions Tesla).

Tesla Rally: premier acte

Le premier signe positif est venu en octobredès la publication des résultats du troisième trimestre 2019: contrairement aux prévisions, la société avait réalisé un bénéfice net de 143 millions de dollars. Une surprise immédiatement prix par les marchés, qui à partir de ce moment ont commencé une course fébrile pour acheter le titre. Peu importe que Tesla ait perdu 1,1 milliard au cours des deux trimestres précédents. Un nombre croissant d’analystes commencent vraiment à croire que la créature de Elon Musk est vraiment prêt à enregistrer régulièrement des bénéfices dans un avenir pas trop lointain. Jefferiespar exemple estime que la branche automobile de l’entreprise “devrait dégager des bénéfices cette année”.

Tesla Rally: deuxième acte

En regardant la performance de l’action, cependant, l’annonce que les investisseurs électrifiés encore plus était celle du 3 janvier. Tesla a annoncé la livraison de près de 112 000 véhicules au quatrième trimestre, un record pour l’entreprise. Non seulement cela, les ventes globales de la marque pour 2019 ont augmenté de 50%.

Entre-temps, l’usine de Shanghai (ou mieux, Gigafactory) a commencé à fonctionner, produisant les premiers véhicules. Il s’agit d’un objectif stratégique: la Chine est actuellement le plus grand marché automobile au monde pour les voitures électriques.

À ce stade, il y a une certaine confiance dans le fait que le prochain SUV de la société, le Model Y dont le lancement est prévu à l’été, pourra consolider ces chiffres. Depuis le début de l’année, la performance de l’action est de 27%, signe que les investisseurs croient (vrai ou non) aux obstacles à la production, aux délais de livraison et que Tesla a en quelque sorte surmonté le gué. Nous vous rappelons que les résultats financiers du quatrième trimestre restent à découvrir.

Les défis d’une concurrence croissante et le risque d’effondrement

Les voitures électriques représentent actuellement une part mineure des ventes d’automobiles, y compris aux États-Unis. Cependant, Tesla a réussi à s’imposer comme un leader sur ce marché en profitant de l’avance sur ses concurrents, sur une formidable communication confiée au PDG Elon Musk et sur un produit actuellement plus avancé que celui proposé par ses concurrents (peu nombreux, encore) qui rivalisent le même espace. 77% des voitures électriques vendues aux États-Unis (novembre 2019) sont de marque Tesla, bien que la part de marché globale de la société soit toujours d’environ 1%.

L’attractivité de la marque Tesla et la part de marché relative des voitures électriques sont-elles destinées à rester stables même lorsque la concurrence est devenue plus large et plus féroce? Les analystes ont des avis très différents sur cette question, ainsi que sur les perspectives immédiates du titre.

Selon Credit Suisse et Ubs, par exemple, l’opinion reste pessimiste: les deux pensent que le titre pourrait perdre 50 à 60% de sa valeur au cours de cette année. La Deutsche Bank, forcée d’une manière ou d’une autre d’ajuster le prix cible à la hausse après le rallye, souligne toutefois que “le sentiment des investisseurs est devenu haussier trop rapidement, ignorant certains des risques à court terme”.

Au bénéfice de Tesla, les premières «défaites» de la compétition la plus célèbre doivent certainement être notées: Aux États-Unis, ni la Jaguar I-Pace ni l’Audi e-Tron ne semblent affecter les ventes de la Model X dans le même segment (en novembre, environ 1700 modèles X ont été vendus contre 621 e-Tron). Mais la concurrence devrait s’intensifier et seul un marché de l’électricité plus mature et moins lié à l’effet de nouveauté peut vraiment donner des signaux fiables sur le potentiel de vente de Tesla par rapport à ses concurrents. Mais les différences massives dans les prévisions des analystes ne sont pas destinées à durer indéfiniment: s’il est vrai que l’ère de Tesla en perte perpétuelle touche à sa fin, ce 2020 pourra le clarifier pour la plupart.