Si vous en avez assez de cuisiner, ce service de livraison de repas est dédié aux pratiques durables et aux ingrédients propres

Au milieu de l’auto-isolement et des commandes d’abris sur place aux États-Unis, les lignes d’épiceries sont devenues hors de contrôle et les services de livraison d’épicerie comme Instacart et Amazon Fresh sont complètement dépassés. Les gens ont du mal à trouver des moyens de faire leurs courses en toute sécurité; à tel point que même Google se lance désormais dans le jeu. Pourtant, avec une demande aussi élevée, il peut être difficile de maintenir une alimentation saine, nutritive et abordable.

C’est là que Sun Basket intervient.

Sun Basket est un service qui livre des repas préemballés et prêts à préparer directement à votre porte. De leur boîte recyclable à leurs produits certifiés biologiques et à leurs ingrédients propres, Sun Basket s’engage pour un service durable, sain et délicieux. Ils sélectionnent la meilleure viande sans antibiotiques ni hormones, des œufs biologiques et utilisent des fruits de mer sauvages qui sont recommandés comme meilleur choix ou bonne alternative par le programme Monterey Bay Aquarium Seafood Watch®.

Avec cette nourriture de haute qualité vient des recettes de haute qualité, élaborées par Justine Kelly, chef exécutive de Sun Basket, qui a travaillé pendant des décennies dans les meilleurs restaurants de la région de la baie. Ses relations avec les meilleurs fournisseurs du pays permettent à Sun Basket d’offrir ces ingrédients durables et exceptionnels et de l’aider à créer des recettes pour littéralement toute restriction ou besoin alimentaire.

Faire la queue à l’épicerie peut être dangereux. La commande d’un service d’épicerie peut être impossible. Trouvez le juste milieu avec Sun Basket et bénéficiez de la livraison gratuite sur votre première commande.

