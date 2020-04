Si vous regardez plus loin, tout est possible!

par Carla Amato

2020, Odyssée sur Terre! Cela ressemble au titre d’un film de science-fiction d’il y a quelques années et c’est plutôt l’année que chacun d’entre nous n’oubliera guère. L’année de Covid-19, du sacrifice de beaucoup de gens, de l’éloignement social, du changement radical de nos habitudes.

Il arrive souvent, en ces jours où le temps semble dilaté, de penser aux gens qui, pour une raison quelconque, m’ont impressionné positivement. Hier soir, ce fut le tour de Daniele Cassioli.

J’ai rencontré Daniele il y a quelque temps, lors d’un événement d’entreprise. Dans son discours, il a souligné que les limites ne sont souvent que dans notre esprit. Et qui plus qu’il ne peut l’enseigner par son exemple? Aveugle de naissance, il est considéré comme le plus grand Skieur nautique paralympique de tous les temps, ayant remporté 25 titres mondiaux, 25 européens et 39 italiens.

Lorsque je l’ai rencontré pour la première fois, j’ai été immédiatement frappé par sa grande énergie positive, son envie de vivre, son ironie de soi, son attitude face aux difficultés.

En plus de faire cascades sur l’eau, Daniele skiant dans la neige, jouant de différents instruments de musique, jouant au football et faisant de nombreuses autres activités que beaucoup de gens “normaux” ne rêvent même pas de pouvoir faire.

Je me demande donc comment se passe cette situation d’isolement forcé, lui qui est toujours très actif dans le social et le sport, étant donné qu’il est président d’honneur d’une association à but non lucratif, et fondateur d’une association dont la mission est de faire venir les aveugles aux sports.

Je prends donc mon téléphone portable et je l’appelle. Il répond de sa voix habituelle “Salut Carla, quel plaisir! Comment allez-vous?” La question n’est certainement pas rhétorique ces jours-ci et la réponse n’est pas banale non plus.

Heureusement, nous allons bien tous les deux, et nous commençons donc à partager les sensations de ces dernières semaines, les craintes que chacun de nous a pour nous-mêmes et pour nos proches, les attentes et l’espoir que l’extraordinaire “normalité” reviendra bientôt.

Quand je lui demande comment il gère les différentes activités qu’il suit, conscient que beaucoup ne peuvent pas être smartworking, il me confie que ses journées sont consacrées à des activités différentes de la normale, avec de nombreuses personnes qui lui écrivent et lui témoignent leur affection et leur proximité “virtuelle”.

Insistez sur le fait que nous sommes bombardés chaque jour par des informations qui sont parfois “toxiques” pour notre humeur et qui ont tendance à titiller même les personnes les plus optimistes.

“Carla – continue Daniele – vous savez à quel point je suis positif même dans des situations difficiles, mais ces jours-ci je suis très inquiet pour le monde de sport et de associations. Il est tout à fait juste que cette période se concentre sur l’urgence sanitaire, dont nous espérons tous sortir le plus tôt possible; mais il y a beaucoup de réalités qui ne sont pas discutées pour le moment et qui auront des conséquences très lourdes de différents points de vue. “

“Je pense, par exemple”, dit-il, “aux associations et clubs sportifs qui promeuvent les activités de base et amateurs, et qui font appel à une énorme tranche de personnes dans notre pays, garantissant du travail à ceux qui travaillent dans le secteur”. Pour avoir une idée des chiffres, nous parlons de 480 000 opérateurs et 95 000 clubs sportifs, qui ont toujours eu une utilité sociale fondamentale, offrant aux enfants une alternative positive à des contextes parfois dangereux et alimentant les valeurs éducatives et d’entraînement du sport. peut offrir. Comment sortiront-ils de cette crise?

Je pose la même question pour les réalités qui opèrent directement dans le monde social, pour se comprendre Troisième secteur – ajoute Daniele. Ici aussi, des emplois sont en discussion, ou du moins des formes de revenus pour nombre de nos concitoyens. La collecte de fonds est actuellement impossible même en raison de l’urgence Covid-19. Les urgences sociales et l’assistance aux couches les plus faibles de la population n’ont malheureusement pas disparu après le blocage.

Je pense, par exemple, à ma situation: le Piramis Onlus, dont je suis le président d’honneur, fait

beaucoup pour l’urgence de Covid, mais a toujours suivi de nombreux autres projets dédiés aux catégories les plus faibles de notre pays, comment y faire face maintenant? Ou l’association que j’ai fondée, qui s’adresse aux enfants aveugles et malvoyants, n’est pas en mesure, pendant cette période, d’accompagner les familles comme elle l’a toujours fait. “

À celui qui a appris très jeune à vivre avec une limite physique aussi importante, je demande “Daniele, vous insistez souvent sur la façon dont le vent contraire, dans la vie comme dans le sport, peut être une opportunité et non un obstacle. Comment pouvons-nous tourner ce vent dans cette période? “

Voir Carla – soupirs – la première étape pour surmonter une situation est de vraiment l’accepter, sans controverse ni résistance. À ce stade, nous sommes appelés à considérer ce dont nous avons besoin et ce dont nous n’avons pas besoin au travail, dans la vie personnelle et familiale: nous n’avons pas besoin de peur, de critique, de rejet ou de tristesse.

Au-delà des aspects pratiques qui caractérisent la vie de chacun de nous, cet arrêt peut nous aider à mieux nous connaître et connaître les personnes que nous avons choisies d’avoir à nos côtés; nous pouvons nous former et investir en nous-mêmes, nous pouvons être inspirés par ceux qui, dans tous les domaines, démontrent qu’ils gèrent cette crise de manière fonctionnelle et résiliente.

On ne sait pas quand ça recommencera mais on sait que tôt ou tard les portes des maisons vont rouvrir et je me demande comment on va s’en sortir? Je travaille à essayer d’être meilleur qu’avant. Je n’ai peut-être pas augmenté mes revenus, mais j’aurai certainement plus de compétences, plus de sensibilisation et plus de connaissances à utiliser pour recommencer mieux.

La conversation avec Daniele confirme l’idée que j’avais. Rien ne sera plus pareil qu’auparavant, même dans des domaines et des contextes que nous avons tendance à ne pas prendre en compte pour le moment, mais qui auront en quelque sorte des impacts sur l’ensemble du pays. Je pense que ce serait bien de partager ses pensées avec les autres et je demande à Daniele si je peux rendre notre chat informel public.

Et il est très heureux, et à ma question sur quel message il aimerait transmettre aux gens, sans y penser, il dit: “Quand je parle aux enfants dans les écoles, je dis toujours que c’est l’attitude qui fait la différence.

Je connais des aveugles qui sont en colère contre le monde pour ce qui s’est passé et d’autres qui ont pu trouver leur propre équilibre et même vivre heureux. Nous vivons tous la même situation et chacun peut la vivre en choisissant avec quelle humeur de le faire. Alors je me dis à moi-même et aux autres: on sourit plus, on chante, on se cramponne à nos passions, on fait l’amour une fois de plus, on remplit d’optimisme toutes les choses qu’on fait dans notre quotidien.

Cela n’écartera pas les conséquences économiques, cela n’éliminera pas virus, mais nous permettra à tous de continuer à être vivants et positifs. Dès que nous serons sortis de cette pandémie, nous aurons besoin du meilleur de chacun de nous: nous commençons à nourrir notre attitude avec soin pour ne pas rater cette opportunité.

Je regarde l’horloge, nous sommes au téléphone depuis plus d’une heure, le temps s’est écoulé, il est très tard et le moment est venu de dire au revoir. Et puis, à bout portant, je lui demande quelle sera la première chose qu’il fera quand il pourra sortir. Et lui: un très long ski sur l’eau avec mes enfants à côté “.

Salut Daniele, à bientôt pour un café.