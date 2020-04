SimpleFX a payé des fonctionnalités pour les Hispaniques

SimpleFX, le principal fournisseur de trading de CFD à effet de levier, a récemment mis à jour sa plateforme pour fournir de nouvelles fonctionnalités de paiement à ses utilisateurs dans les régions hispanophones. Cela est conforme aux efforts de SimpleFX pour simplifier la négociation en permettant un financement de compte rapide et facile en utilisant des options de paiement supplémentaires largement reconnues.

Nouvelles fonctions de paiement par pays

Mexique: SPEI et OXXO se joignent

SimpleFX WebTrader a intégré SPEI dans les méthodes de paiement pour offrir des fonctions de paiement sécurisées, efficaces et en temps quasi réel aux utilisateurs du Mexique. SPEI est l’un des fournisseurs de paiement les plus fiables du pays, soulignant qu’il est détenu et réglementé par Banco de México, la banque centrale du pays.

Les paiements via SPEI sont sans fraude, car ils opèrent via un réseau privé et protégé. Ses services payants sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les utilisateurs peuvent également faire confiance à OXXO pour des paiements physiques simples et pratiques en monnaie locale. Les paiements OXXO utilisent des coupons permettant aux utilisateurs d’effectuer des paiements en espèces hors ligne.

Pour ce faire, il vous suffit d’imprimer les bons OXXO qui apparaîtront après le paiement sur la plateforme SimpleFX. En présentant ce coupon dans l’un des 13 000 magasins de proximité OXXO situés à travers le pays, vous pouvez payer de l’argent Fiat sans en avoir besoin. Cette méthode rend le trading de crypto très accessible à ceux qui n’ont pas encore de compte bancaire.

Les méthodes de paiement en ligne sont disponibles avec des cartes de crédit telles que Visa, MasterCard et American Express.

Chili: Paiement via WebPay Plus

Bonne nouvelle pour les commerçants du Chili! Le paiement via WebPay Plus est désormais disponible. Développé par Transbank, WebPay Plus est un système de paiement rapide et fiable au Chili qui permet aux utilisateurs de payer en ligne avec des cartes de crédit et de débit.

Les cartes acceptées sont les cartes de crédit MasterCard, Visa, Red Compra, Magna et Diners Club, entre autres.

SimpleFX WebTrader accepte également les virements bancaires en ligne pour les titulaires de compte Banco Falabella, Banco Security, Banco CrediChile, Banco BICE, Banco de Chile, Banco Estado, Banco Santander et BCI.

Colombie: Baloto et Efecty comme support

D’autres modes de paiement locaux sont favorables pour certains utilisateurs colombiens. C’est pourquoi SimpleFX WebTrader a intégré les paiements via Baloto et Efecty, afin que les utilisateurs effectuent des paiements en espèces hors ligne dans la devise locale.

Baloto est une option pour les consommateurs qui souhaitent payer en espèces. C’est très pratique car il utilise un système de paiement de coupons. Les utilisateurs recevront un coupon Baloto à la caisse. Montrez le coupon Baloto à l’un des 10 000 points de vente affiliés à travers le pays et effectuez le paiement.

Efecty est une autre option de paiement en espèces à coupons largement utilisée en Colombie. Le même processus est appliqué avec Baloto. Imprimez le reçu Efecty après avoir terminé une commande et payez dans l’un des 8000 emplacements Efecty du pays.

Les utilisateurs peuvent également effectuer le paiement de leurs dépôts par virement bancaire à BBVA Colombia et Bancolombia.

Pérou: Western Union rejoint

Western Union rejoint la liste des méthodes de paiement sans tracas sur la plate-forme SimpleFX. C’est l’un des principaux fournisseurs de paiement au monde. Avec Western Union, les utilisateurs peuvent facilement déposer une demande de dépôt sur leur compte SimpleFX et payer en personne dans n’importe quel point de vente Western Union, en ligne sur le site Web de Western Union ou en appelant leur service client par téléphone. Les paiements sont toujours sûrs et directs.

Les virements bancaires sont également acceptés via BCP, Caja Arequipa et d’autres banques importantes et municipales à travers le pays.

Plus de pays

Les utilisateurs en Uruguay peuvent rapidement financer leurs comptes en utilisant Red Pagos, un réseau fiable responsable de la plupart des transactions de paiement et de collecte dans le pays. Des dépôts avec paiement express à la caisse sont également disponibles pour les utilisateurs au Paraguay.

SimpleFX prévoit d’ajouter plus de fonctions de paiement en Argentine. Restez à l’écoute!

