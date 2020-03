SimpleFX: prévision des tempêtes pour BTC, ETH et XRP

La pandémie de coronavirus provoque des turbulences sans précédent sur les marchés mondiaux. Alors que les actions, le pétrole et les autres actifs de «prospérité» semblent condamnés, il peut encore y avoir une lumière au bout du tunnel pour les crypto-monnaies. Jusqu’à présent, Bitcoin, Ethereum et Ripple ont subi des pertes qui ont réduit leurs prix de moitié. Que se passera-t-il ensuite? Lisez l’analyse technique fournie par les gens de SimpleFX.

Analyse SimpleFX pour le meilleur crypto

Bitcoin à la croisée des chemins

La structure actuelle de BTCUSD nous montre qu’une tendance baissière significative et à long terme se forme, comme le montrent les lignes de canal jaunes. Après que le marché a atteint la ligne supérieure de ce canal, nous avons vu un rebond et un déclin rapide en direction de la paroi inférieure de ce canal.

Les chances sont, en ce moment, les ours se dirigent vers le niveau de soutien de 3 258,65 $, qui est sur la ligne indiquée ci-dessus.

Analyse technique Bitcoin par SimpleFX

Le marché baissant très rapidement, le niveau de 3 258,65 $ pourrait être atteint dans les prochains jours. Ensuite, si les baisses ne parviennent pas à casser en dessous de ce support, nous pouvons voir une augmentation progressive des prix en direction de la ligne supérieure du canal jaune et le niveau de résistance de 9220,41 $.

Veuillez noter que les lignes de formation du canal jaune sont en pente descendante, donc si nous voyons une tendance à la hausse après le rebond de 3258,65 $, le marché progressera lentement car les taureaux devront surmonter la résistance du canal descendant.

En cas de cassure sous le niveau de 3 258,65 $, la baisse se poursuivra encore plus bas, mais pour le moment, il n’est pas très facile de dire dans quelle mesure les baissiers feront baisser le prix.

SimpleFX: Ethereum peut aller dans les deux sens

En ce qui concerne l’ETHUSD, la situation est similaire à celle de la BTCUSD. Pendant longtemps, les taureaux ont poussé le prix vers le haut, s’approchant progressivement de la ligne supérieure du canal jaune. Puis, après un double rebond du mur jaune supérieur, le marché a commencé à chuter rapidement et fortement.

Analyse technique Ethereum par SimpleFX

Il y a de fortes chances que le marché soit désormais dominé par les ours, et ils n’abandonneront pas avant la paroi inférieure du canal jaune, et le niveau de soutien cible de 39 032 $ est atteint.

Lorsque ce niveau sera atteint, le marché pourrait s’attendre à une nouvelle vague de croissance sur la ligne jaune supérieure et au niveau de résistance de 256 958 $. Il convient de noter que, comme pour le BTCUSD, une croissance possible se produira contre la pente du canal descendant, de sorte que cette trajectoire ne sera pas facile pour les taureaux, respectivement, nous pourrions nous attendre à une hausse lente et sans hâte.

Cependant, en cas de rupture sous le niveau de support de 39 032 $, le scénario ascendant sera annulé ou reporté à une date ultérieure. Voyons donc comment le marché se comportera près du résultat net.

Si le prix tombe en dessous de 39 032 $, le marché continuera de baisser, mais il est difficile de dire où se situe l’objectif baissier.

Ripple montre des signes d’indépendance

La situation pour XRPUSD semble la plus harmonieuse parmi les autres paires de crypto-monnaies. Nous avons vu le marché frapper le mur jaune du bas, qui est la ligne de support du prix, après quoi le prix s’est déplacé d’abord dans une direction latérale puis vers le haut. Puis la ligne jaune supérieure a été atteinte, à partir de laquelle le marché a poussé et baissé.

Analyse technique de Ripple par SimpleFX.

XRPUSD a formé une tendance à la baisse rapide et puissante. Très probablement, nous allons maintenant voir une diminution de la zone de 0,079 $, c’est-à-dire sur la ligne de support. Une fois que les ours auront atteint le niveau spécifié, nous pourrions nous attendre à une nouvelle vague de croissance dans la ligne jaune supérieure.

Cependant, comme pour les autres principales crypto-monnaies, cette hausse se heurtera à l’inclinaison du canal jaune pour que la tendance haussière se poursuive.

Si les baisses parviennent à dépasser le support de 0,0799 $, la baisse se poursuivra à l’avenir, mais il n’est pas encore possible de construire un nouveau canal descendant pour déterminer la zone cible que le marché peut atteindre.

À cet égard, nous devons attendre que le prix atteigne le niveau de 0,0799 $ et voir si nous voyons un rebond ou la baisse se poursuivra.

Ajouter cette paire à notre liste de surveillance de crypto-monnaie est préférable!

