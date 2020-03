SimpleFX: trois actifs à négocier dans les prochaines semaines

Alors que l’humanité lutte contre la pandémie, les marchés ouvrent de grandes opportunités aux traders sur marge. De plus, la chose la plus morale à faire dans les semaines ou les mois à venir est de rester à la maison. Cependant, vous avez besoin d’argent. C’est là que les applications commerciales sont utiles. Pour cette raison, SimpleFX nous apporte son analyse avec les meilleurs actifs à négocier.

SimpleFX a différentes crypto-monnaies et d’excellentes conditions de trading, sans avoir besoin d’un dépôt minimum. De plus, SimpleFX WebTrader est la meilleure application de trading du marché.

Analyse SimpleFX des actifs en quarantaine à échanger

Boeing pourrait être fortement influencé par les nouvelles

Les compagnies aériennes et les compagnies aériennes ont le plus souffert du blocus des coronavirus. Cependant, sa valeur marchande est fortement influencée par les décisions politiques et les plans de sauvetage.

Comportement de la société Boeing pendant la quarantaine. Source: SimpleFX

La structure actuelle de BA.US indique que le marché évolue depuis longtemps dans une direction baissière, se rapprochant progressivement de la ligne de fond du canal jaune. Dans la dernière section, nous voyons une baisse très rapide, après quoi le marché a commencé à augmenter tout aussi rapidement.

Très probablement, le prix se rapproche de la ligne supérieure du canal vert et du niveau de résistance de 252,70 $. Par conséquent, au cours de la prochaine semaine de négociation, le marché pourrait croître à ce niveau. Et puis, quand il se casse, les taureaux peuvent ouvrir la voie au prochain niveau cible majeur, qui est sur la ligne supérieure du canal jaune, ce qui signifie le niveau de 434,00 $. C’est donc un atout intéressant à considérer.

Le scénario alternatif peut être mis en œuvre si le marché se remet de la ligne verte et du niveau de 252,70 $. Dans ce cas, nous pourrions nous attendre à une baisse du marché sur la paroi inférieure du canal jaune et au niveau de support de 89,41 $.

Par conséquent, nous observerons comment le marché se comportera près de la ligne verte supérieure.

Ethereum est un actif cryptographique intrigant pour le commerce

Après une longue hausse des prix et un rebond de la ligne supérieure du canal jaune, on observe une tendance baissière assez forte en direction de sa paroi jaune inférieure.

Comportement d’Ethereum ces derniers mois. Source: SimpleFX

L’évolution actuelle des prix est bien décrite par les lignes d’un petit canal vert.

Le prix, en baisse, monte en flèche alternativement du haut, puis de sa ligne de fond. À l’heure actuelle, le marché a atteint le mur vert supérieur. Si dans un avenir proche, nous voyons un rebond de cette ligne et que le marché est en baisse en ce moment, c’est-à-dire autour du niveau de 138,05 $, alors les ours s’attendront à une diminution de la zone de la paroi inférieure du canal jaune et du niveau de support de 31,01 $.

Cependant, si nous voyons une cassure au-dessus du niveau auquel le prix est actuellement, à savoir 138,05 $, le marché commencera à être dominé par les taureaux et se dirigera vers la paroi supérieure du canal jaune et le niveau de résistance de 262,69 $.

Par conséquent, dans la situation actuelle, il est recommandé d’observer qui prendra le contrôle du comportement des prix des actifs dans un proche avenir, haussiers ou baissiers.

EURGBP est une paire de devises à voir comme un actif

La structure de l’EURGBP indique que le marché évolue actuellement au sein d’un grand canal jaune. Les taureaux ont réussi à augmenter le prix en direction de leur ligne supérieure, après quoi il y a eu un rebond et une légère baisse.

Comportement de la paire Euro / Livre Sterling. Source: SimpleFX

Le deuxième canal qui décrit le comportement des prix est vert. Maintenant, le marché est situé dans la zone centrale de ce canal vert. Par conséquent, la première cible pour les ours qui gèrent actuellement le prix est le niveau de soutien de 0,881 $ et la ligne de fond de ce canal vert.

Si le niveau de support de 0,881 $ casse, nous pourrions nous attendre à une diminution de la zone du mur jaune inférieur et du niveau de support de 0,835 $. Il convient de noter que si les ours parviennent à se casser sous le niveau précédent, la tendance suivante à 0,835 $ pourrait être assez lente car cette baisse se produira contre l’inclinaison du canal jaune.

Cependant, si nous voyons un rebond de la ligne verte et du niveau de 0,881 $, alors nous pourrions nous attendre à une croissance sur la paroi supérieure du canal jaune et au niveau de résistance de 0,953 $ Y, car cette augmentation se produira dans la même direction que les canaux verts et jaunes, nous pouvons voir une tendance haussière assez rapide. Il est recommandé d’en tenir compte lors de la prise de décisions commerciales.

Un autre fait à garder à l’esprit est que la baisse du support de 0,881 $ se produira contre la pente du canal vert, de sorte que nous pouvons voir des vagues avec une structure interne complexe, et le marché se déplacera assez lentement vers le bas.

Assurez-vous d’ajouter ces trois actifs à votre liste de surveillance pour trader dès maintenant et passez la bonne commande au bon moment avec la meilleure application de trading SimpleFX WebTrader.

