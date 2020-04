Sinon Kim Jong-un, qui? Ils sont les héritiers possibles du & # 039; trône & # 039; de Corée du Nord

Le mystère entourant la santé de Kim Jong-un cela révèle une profonde incertitude sur la succession de la Corée du Nord plus de huit ans après son entrée en fonction.

Des conjectures ont surgi sur la santé de Kim après son absence le 15 avril pour commémorer le 108e anniversaire de son grand-père, Kim Il Sung, le fondateur de la nation. C’est la fête la plus importante du pays et Kim, 36 ans, n’a pas été absente de la cérémonie depuis qu’elle a hérité du pouvoir de son père fin 2011.

Kim est resté hors de la vue du public pendant de longues périodes dans le passé et compte tenu du caractère extrêmement secret du régime, quelques observateurs extérieurs peuvent décider avec certitude sur une éventuelle maladie ou d’invalidité. Dans l’ensemble, les doutes sur l’avenir politique du Nord ne cesseront de croître si son absence sur la scène se poursuit.

Kim appartient à la troisième génération de la dynastie régnante et lui, son père et son grand-père sont entourés d’un fort culte de la personnalité. La lignée mythique & # x27; Paektu & # x27; serait Nommé d’après le plus haut sommet de la péninsule coréenne, seuls les membres directs de la famille ont le droit de gouverner.

Kim, 36 ans, n’a pas nommé de successeur. Leurs propres enfants sont encore jeunes et les adultes survivants de la famille dirigeante font face à des obstacles potentiels à leur promotion.

Voici quelques successeurs possibles:

Le leader nord-coréen Kim Jong-un avec sa sœur Kim Yo-jong. AP

Kim Yo-jong, soeur

Mi-représentant royal, mi-assistant personnel, Kim Yo-jong est devenu l’un des plus proches collaborateurs de son frère aîné. Plus tôt ce mois-ci, elle a été réintégrée en tant que membre suppléant du Parti des travailleurs au pouvoir du Politburo de Corée. En tant que telle, elle est le seul autre membre de la famille Kim à avoir quelque chose de proche du vrai pouvoir dans le régime.

Bien qu’il soit devenu le premier membre de la famille dirigeante à visiter Séoul et qu’il ait accompagné Kim Jong-un lors de ses sommets avec le président des États-Unis, Donald Trump et Xi Jinping de Chine, il a également accompli des tâches banales, comme aider le dirigeant à arrêter une cigarette lors d’un arrêt de train en Chine. Il est difficile de savoir si l’élite patriarcale de la Corée du Nord soutiendra une femme relativement jeune en tant que prochaine “dirigeante suprême” du pays.

“Dans l’élite du pouvoir du Nord, Kim Yo-jong a la plus forte probabilité d’hériter du pouvoir, et je pense que cette probabilité est supérieure à 90%”, a déclaré l’analyste Cheong Seong-Chang de l’Institut Sejong en Corée du Sud. . “La Corée du Nord est comme une dynastie et nous pouvons voir la lignée Paektu comme du sang royal, il est donc peu probable que quiconque remette en question la prise de pouvoir de Kim Yo-jong.

Le fils de Kim Jong-un



Un héritier mâle fournirait la ligne de succession la plus conventionnelle dans une dynastie précédemment dirigée par le père de Kim, Kim Jong-il, et fondée par son grand-père, Kim Il-sung. Les renseignements sud-coréens ont déclaré que Kim avait épousé Ri Sol-ju, un ancien chanteur, en 2009 et aurait trois enfants.

Le problème est que les enfants n’ont pas encore été officiellement mentionnés dans les médias publics et le plus âgé serait un fils né en 2010, selon le journal sud-coréen DongA Ilbo. Dennis Rodman, l’ancienne star du basket-ball qui a visité la Corée du Nord, a déclaré en 2013 qu’il avait également une fille nommée Ju Ae.

Kim Jong-chol, frère



Kim Jong-chol, le seul frère survivant de Kim Jong-un, serait une autre possibilité, mais il a montré plus d’intérêt pour les guitares que pour la politique. Thae Yong-ho, l’ancien n ° 2 de l’ambassade de Corée du Nord à Londres qui a fait défection en Corée du Sud, a dit un jour que le frère aîné de Kim “n’avait pas de titre officiel” ajoutant qu’il “est juste un guitariste vraiment talentueux” ”

Kim Jong-il considérait son deuxième enfant comme une “femme”, selon le pseudonyme Kenji Fujimoto, qui prétend avoir été le chef de sushi personnel de l’ancien dirigeant nord-coréen. En 2011, le diffuseur sud-coréen KBS a capturé Kim Jong-chol lors d’un concert d’Eric Clapton à Singapour. On sait peu de choses sur lui, sauf qu’il a étudié en Suisse et est un fan de basket-ball professionnel aux États-Unis comme son frère.

Information fournie par AP