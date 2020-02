Six alternatives de marketing mobile aux codes QR – Econsultancy

Le code QR, cette fameuse mode du début des années 2010, n’aura probablement jamais de renaissance marketing.

Bien que des articles soient publiés presque chaque année comme un mouvement d’horlogerie prédisant ou annonçant son retour; malgré des exemples de pays (comme la Chine et le Japon) où la technologie du code QR est employée à un excellent effet; et bien qu’il existe de véritables bonnes raisons d’utiliser les codes QR pour le marketing (dans le bon sens), cela ne se produira probablement pas.

Même si une marque sortait demain avec un cas d’utilisation de tueur pour les codes QR avec une implémentation fluide, transparente et logique, ou tous les géants de la technologie unis derrière eux, il ne serait probablement pas suffisant de ramener les codes QR – ils ont juste un mauvais représentant ici. Les codes QR sont voués à être considérés pour toujours comme maladroits, inutiles et tout simplement pas cool.

Mais le fait demeure qu’il existe un véritable créneau que les codes QR pourraient remplir pour relier les mondes en ligne et hors ligne – quelque chose qui présente d’innombrables avantages potentiels pour les campagnes de marketing. La prémisse derrière les codes QR n’a jamais été le problème; juste l’exécution.

Donc, si les codes QR ne vont pas remplir ce créneau, qu’est-ce qui pourrait le faire? Voici six alternatives aux codes QR qui offrent des avantages similaires pour le marketing mobile.

1. Balises NFC

Les balises de communication en champ proche (NFC) sont un proche cousin du code QR, car ce sont de petites balises physiques qui stockent des informations et peuvent les transmettre à votre téléphone lorsqu’elles sont à portée. Les balises NFC peuvent contenir n’importe quoi, d’une adresse Web ou des coordonnées à une courte ligne de texte ou un lien vers une boutique d’applications. Si vous avez déjà utilisé votre téléphone pour effectuer un paiement sans contact (par exemple en utilisant Google Pay ou Apple Pay), cette transaction a été activée par la technologie NFC.

Certains exemples d’utilisation des balises NFC dans le marketing et la publicité incluent l’intégration de balises NFC dans des affichages publicitaires hors domicile (OOH) qui offrent des remises ou des instructions pour le magasin ou la succursale de restaurant le plus proche, créant des balises de produits compatibles NFC qui apportent des produits informations à la vie, ou l’intégration de la technologie NFC dans une publicité imprimée qui mènera le lecteur vers un site Web ou une application.

Communication en champ proche | Image: Roger Wissman, Shutterstock

Le vigneron espagnol Barbadillo a mis à profit les étiquettes NFC en 2017 en produisant une ligne de «bouteilles intelligentes» avec une étiquette NFC sur le col qui, une fois tapées, révélerait les détails d’un concours, les clients pourraient participer avec leurs téléphones – s’ils achetaient une bouteille de vin et entré le code imprimé sur le bouchon. La campagne aurait stimulé les taux d’engagement quatre fois plus que les bannières publicitaires et généré le double du taux de croissance des abonnés de Barbadillo par rapport aux promotions en ligne précédentes.

Pourquoi attendons-nous toujours la première élimination des emballages intelligents?

Certains avantages des tags NFC sont qu’ils peuvent être beaucoup plus petits et plus discrets que les codes QR et fonctionnent toujours parfaitement, ce qui leur permet de s’intégrer dans l’apparence d’une étiquette de produit ou d’une annonce imprimée. Ils sont également généralement un peu plus rapides et plus lisses que les codes QR tout en offrant les mêmes avantages.

Un inconvénient de l’utilisation de balises NFC dans une activation marketing ou publicitaire est que tous les smartphones ne sont pas compatibles NFC – en particulier dans l’écosystème Android, avec des fabricants d’appareils comme Xiaomi, OnePlus et Motorola offrant une prise en charge NFC inégale. Quant à Apple, la compatibilité NFC était auparavant limitée à Apple Pay uniquement jusqu’à l’avènement d’iOS 11, qui permettait aux iPhones de lire les balises NFC via une application tierce. En 2018, Apple a supprimé cette friction et a permis aux iPhone XS, XS Max et XR de lire les balises NFC à partir de l’écran d’accueil.

Cependant, la prise en charge NFC est de plus en plus courante dans les principaux modèles et marques de smartphones.Il est donc probable que la majorité de vos consommateurs n’auront aucun problème à interagir avec les balises NFC dans un contexte marketing.

2. Reconnaissance d’image et réalité augmentée

L’un des avantages offerts par les codes QR est la possibilité d’ajouter des éléments interactifs à des supports statiques, tels que des affiches, des panneaux d’affichage ou des publicités imprimées. Une autre technologie qui offre cette possibilité est la réalité augmentée (RA). Lorsqu’il est combiné avec la reconnaissance d’image, la RA peut être utilisée pour ajouter une variété de capacités interactives à la publicité statique ou à des emplacements physiques, que les spectateurs peuvent expérimenter et interagir avec via leurs smartphones.

Certaines marques ont utilisé la réalité augmentée pour créer des «vitrines virtuelles» – créant efficacement une boutique éphémère sans avoir besoin d’immobilier ou d’inventaire physique. La marque brésilienne de chaussures Havaianas, par exemple, a installé une peinture murale à l’entrée de la promenade de Venice Beach en Californie du Sud à l’été 2019, qui a également été une expérience de commerce mobile. Les passants pouvaient visiter un microsite dédié «Passez à l’été», puis scanner leur partie préférée de la murale; le site leur présenterait ensuite une paire de tongs pour le faire correspondre, en utilisant la technologie Google Vision AI pour détecter et faire correspondre les couleurs.

Bien que beaucoup plus élaborée et coûteuse à mettre en œuvre qu’un simple code QR dirigeant vers un site Web mobile, la campagne était également plus immersive, mémorable et amusante – et beaucoup plus attrayante visuellement pour les piétons, qui seraient plus susceptibles d’être intrigués par l’installation et veux participer.

Dans une autre activation AR, la marque de mode Zara a «vidé» ses vitrines de ses étalages dans le but d’inciter les consommateurs (en particulier les jeunes consommateurs) à interagir avec eux via leurs smartphones. Les acheteurs peuvent télécharger l’application Zara AR et pointer leurs smartphones vers la fenêtre pour voir les modèles affichant la dernière collection Studio. Ces articles pourraient ensuite être achetés via l’application en un clic – ou achetés directement en magasin.

Bien que cela soit encore plus élaboré que d’ajouter simplement un code QR à une vitrine, l’expérience est plus percutante et plus susceptible d’attirer visuellement l’attention des passants, ce qui les fait ralentir, l’essayer et peut-être acheter quelque chose.

Quel est l’avenir de la réalité augmentée?

3. Snapcodes / Pincodes

Certaines plates-formes de médias sociaux ont plus de succès avec des versions propriétaires de codes QR qui, une fois numérisées, amèneront le visiteur à une expérience dédiée sur cette plate-forme. Snapchat et Pinterest ont tous deux des versions de cette technologie, appelées respectivement «Snapcodes» et «Pincodes».

L’inconvénient évident de chacun de ces équivalents de code QR est qu’ils ne fonctionnent que sur Snapchat ou Pinterest, et nécessitent que l’utilisateur télécharge l’application et qu’un compte soit créé pour vivre la campagne. Alors qu’un code QR dirigerait simplement l’utilisateur vers un site Web particulier à l’aide de son navigateur Web préféré, un Snapcode ou un Pincode les gardera dans Snapchat ou le jardin clos de Pinterest, empêchant efficacement la marque de posséder entièrement cette campagne.

Exemple de Snapcode, un visuel de type QR-code qui peut être scanné pour ouvrir un site Web spécifique dans Snapchat. Source: Snapchat

Cependant, leur utilisation présente également un certain nombre d’avantages. Dans un sens pratique, les Snapcodes et Pincodes fonctionnent exactement de la même manière qu’un code QR: l’utilisateur s’approche du code avec son appareil mobile (après avoir ouvert l’application Snapchat ou Pinterest) et le scanne, et est rapidement redirigé vers l’expérience pertinente dans l’application. Les snapcodes sont un peu plus polyvalents que les Pincodes en ce sens qu’ils fonctionneront sur n’importe quel site Web (bien qu’il soit toujours ouvert dans Snapchat) tandis que les Pincodes ne peuvent pointer que vers du contenu Pinterest tel qu’un tableau ou un profil.

Cette condition préalable rend plus difficile pour les marques de tomber dans le piège qui a tué de nombreuses campagnes de code QR: ne pas avoir de page de destination correctement optimisée pour les mobiles vers laquelle l’utilisateur doit être dirigé. Cela peut également réduire la barrière à l’entrée pour certaines petites entreprises, qui n’ont pas les ressources pour créer une expérience Web dédiée, mais peuvent plus facilement créer du contenu dans Snapchat ou Pinterest.

Enfin, les Snapcodes et Pincodes ont le même avantage que les codes QR en ce qu’ils peuvent être appliqués à n’importe quel objet physique, d’une étiquette de produit à un affichage.

La marque de vente au détail américaine Macy’s a utilisé Pincodes pour une campagne expérientielle hors domicile en 2019 dans laquelle les consommateurs pourraient numériser les Pincodes dans diverses stations pop-up et être amenés sur une planche avec des tenues achetables pour cet emplacement particulier.

Dans un mouvement qui rappelle légèrement la «vitrine vide» de Zara, Lego s’est associé à Snapchat pour lancer une «boutique éphémère invisible» (appelée, justement, The Missing Piece) qui ne contenait rien d’autre qu’un Snapcode sur un socle. Les visiteurs qui ont scanné le Snapcode ont été transportés dans une boutique de mode de réalité augmentée qui leur a permis de parcourir et d’acheter une ligne de Lego Wear en édition limitée.

4. Balises Bluetooth / iBeacons

Les balises Bluetooth sont un outil de marketing de proximité légèrement différent qui n’exige pas que le consommateur rapproche son smartphone d’une étiquette ou d’un produit, mais s’active plutôt lorsqu’il se trouve dans une certaine plage. Ils peuvent offrir des avantages similaires en termes de possibilité de donner vie à une campagne ou de proposer une offre au smartphone du consommateur en fonction de la proximité physique, reliant ainsi une promotion numérique à l’environnement physique.

Les balises Bluetooth, également appelées balises Bluetooth basse énergie, sont de petits appareils sans fil qui envoient un signal à tous les appareils intelligents à proximité. Les iBeacons sont l’équivalent Apple des balises Bluetooth, introduites pour la première fois dans iOS 7 en 2013.

Les balises peuvent être utilisées dans le marketing et la publicité pour activer des offres ou des offres spécifiques à un emplacement, suivre la fréquentation d’un emplacement physique ou déployer un ciblage publicitaire personnalisé et opportun. Par exemple, la marque de supermarché Waitrose a testé iBeacons dans ses magasins pour offrir des promotions de prix aux acheteurs lorsqu’ils se trouvaient près d’une allée ou d’un comptoir alimentaire particulier. Le détaillant australien Woolworths a également utilisé des balises pour informer le personnel lorsqu’un client click-and-collect s’approche d’un magasin, les incitant à préparer la commande et à accélérer le processus.

Malgré leurs nombreuses applications utiles, les balises présentent un certain nombre d’inconvénients techniques. Ils peuvent être coûteux à déployer et à maintenir à grande échelle, et leur signal peut être bloqué par des objets physiques ou des personnes. Ils exigent également que les clients téléchargent une application et optent pour envoyer des notifications afin de recevoir des messages, ce qui ajoute une quantité importante de friction au processus.

Les balises ont vu un pic d’utilisation au milieu des années 2010 alors que la technologie était encore assez nouvelle et passionnante, mais il y a eu moins d’applications récentes. Cependant, ils sont très prometteurs en tant qu’outil pour rejoindre le marketing en ligne et hors ligne et déployer des campagnes contextuelles, si les spécialistes du marketing peuvent surmonter les obstacles.

5. Geofencing

Semblable aux balises Bluetooth, le géorepérage permet aux spécialistes du marketing de déployer des campagnes géolocalisées ou des messages publicitaires – mais à plus grande échelle. Alors que les balises Bluetooth ressemblent davantage à des codes QR dans le sens où elles s’activent près d’un point spécifique, le géorepérage couvre une zone plus large, comme tout point situé à moins de 100 mètres du centre d’un bâtiment particulier. Cependant, il offre toujours les mêmes avantages en permettant d’activer une campagne orientée vers la localisation physique – juste avec une gamme plus large.

Le géorepérage est soumis à certaines des mêmes contraintes que les balises dans la mesure où les utilisateurs doivent toujours être activés via une application pour recevoir des notifications. Cependant, les clôtures géographiques ne nécessitent pas le même niveau de matériel supplémentaire, d’installation et de maintenance que les balises, et elles semblent avoir engendré quelques campagnes plus réussies.

Un exemple récent divertissant de cela implique le “ ciblage géographique inversé ” – en décembre 2018, Burger King a lancé une campagne dans laquelle tout client à moins de 600 pieds d’une succursale McDonald’s qui avait installé la nouvelle application Burger King sur son téléphone pouvait acheter un Whopper pour un cent. . Bien qu’elle n’ait pas nécessairement volé de clients à McDonald’s, la campagne a généré une grande quantité de médias gagnés et a servi à promouvoir l’application remaniée de Burger King avec une fonctionnalité de commande mobile.

La marque de mode American Eagle a utilisé le géorepérage pour attirer les acheteurs qui sont entrés dans un parking du centre commercial dans son magasin en leur offrant des récompenses, puis l’a combiné avec des balises pour offrir une deuxième couche de récompenses à toute personne entrant dans un vestiaire du magasin, ce qui aurait triplé les ventes Par conséquent.

Comment les marques peuvent-elles améliorer leur marketing avec le ciblage géographique?

6. Wi-fi

Les points d’accès Wi-Fi peuvent également être utilisés pour envoyer des messages ou des publicités spécifiques à un emplacement sur l’appareil mobile d’un client. Une entreprise peut mettre en place un point d’accès Wi-Fi gratuit pour les clients qui se connectent, et une fois qu’ils se connectent et optent, leur envoyer du marketing ou du contenu basé sur la proximité, suivre la fréquentation et mesurer les visites répétées.

Certains des inconvénients du marketing de proximité basé sur le wi-fi sont qu’il peut être coûteux à mettre en place pour les petites et moyennes entreprises (avec des coûts séparés pour le routeur, l’installation, le service Internet et l’électricité) et que les clients doivent activer la connexion chacun chaque fois qu’ils entrent dans l’entreprise – et ils pourraient ne pas avoir activé le wi-fi. Le Wi-Fi peut également être beaucoup moins précis dans la localisation des consommateurs que quelque chose comme une balise, le plaçant quelque part entre les balises et le géorepérage en termes de largeur d’une zone à laquelle le message doit être applicable.

Cependant, les entreprises peuvent utiliser le marketing wi-fi en conjonction avec d’autres technologies – comme les balises – pour affiner cela et affiner leur marketing. Les jardins botaniques royaux de Kew, par exemple, ont utilisé le point d’accès Wi-Fi gratuit pour générer des téléchargements de leur application mobile «Discover Kew». Une fois téléchargée, l’application pourrait être utilisée pour interagir avec des balises à travers le parc et découvrir un contenu adapté à l’emplacement du visiteur.

Plus de ressources de marketing mobile