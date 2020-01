Six banques européennes ne passent pas les tests de la BCE, nous voulons les noms

La BCE a placé les bilans des établissements de crédit sous sa surveillance pour vérifier leurs problèmes critiques. Avec le Processus d’examen et d’évaluation prudentiels (Srep), Francfort se concentre chaque année sur la situation des banques européennes en termes d’exigences de fonds propres et de gestion des risques.

Comme indiqué par la BCE, la plupart des institutions européennes ont un niveau de coefficient de solidité Cet1 supérieur aux exigences globales de fonds propres. Seules six des 109 banques incluses dans le cycle Srep 2019 ont affiché des niveaux de Cet1 inférieurs aux exigences attendues.

Aux institutions qui n’ont pas pris de mesures satisfaisantes au cours du dernier trimestre 2019, la BCE a envoyé une lettre demandant des actions correctives à mettre en œuvre avec des délais précis. Cependant, les noms de ces institutions n’ont pas été divulgués.

L’état de santé général des banques doit nous réconforter mais nous pensons que le fait de ne pas divulguer les noms des établissements de crédit qui n’ont pas réussi le test de la BCE peut pénaliser les titulaires de comptes des banques concernées. Une plus grande transparence sur ce type d’informations pourrait permettre aux épargnants de faire des choix plus éclairés quant à la gestion de leur épargne et d’éviter d’autres risques en plus de ceux qui sont déjà exploités à leur insu sans connaître le bilan exact de la banque.

Une plus grande transparence est également nécessaire pour faire face à une éventuelle procédure de renflouement interne qui prévoit les titulaires de comptes bancaires en cas de graves difficultés pour les banques. contribuer à son sauvetage avec moi l’épargne propre qui dépasse les dépôts de 100 milliers d’euros.

Mais comment les banques européennes ont-elles été notées par la BCE? Le Srep fournit aux autorités de contrôle un outil harmonisé pour examiner le profil de risque des banques sous quatre angles différents: faisabilité et durabilité du modèle économique, adéquation de la gouvernance interne et de la gestion des risques, risques en capital (composés de composantes de risque de crédit , risque de marché, risque de taux d’intérêt sur le portefeuille bancaire et risque opérationnel) et de liquidité et de financement.

De l’évaluation de chaque élément dérive un score exprimé pour chaque banque sur une échelle de 1 à 4 (où 1 est égal au meilleur score et 4 au pire) et ensuite intégré dans un score global de 1 à 4, conformément aux directives de la Autorité bancaire européenne sur Srep.

La part des banques avec un score global de 3 est passée de 38% en 2018 à 43% en 2019. Les banques qui ont affiché les moins bons résultats et ont obtenu un score de 4 sont passées de 10% à « 8%. Dans le même temps, le pourcentage d’établissements avec un score de 2 est passé de 52% à 49%. Aucune banque n’a obtenu un score de 1.

“Nous sommes très satisfaits du niveau global d’adéquation des fonds propres des institutions importantes soumises à notre surveillance”, a-t-il déclaré. Andrea Enria, président du conseil de surveillance prudentiel de la BCE. «Notre évaluation a révélé que des inquiétudes persistent, notamment en ce qui concerne les modèles commerciaux, la gouvernance interne et les risques opérationnels des banques. C’est sur ces aspects que notre action de surveillance se concentrera le plus ».

De plus amples informations sur l’état de santé des banques européennes seront connues Vendredi, lorsque l’Autorité bancaire européenne (ABE) publiera les résultats des tests de résistance.