Six conseils comportementaux pour investir dans une crise

Les récentes cessions sur les marchés financiers ont également eu un impact sur le comportement et la psychologie des investisseurs et pour faire face à un contexte complexe tel que celui actuel, Nick Kirrage, gestionnaire de fonds – valeur des actions, Schroders identifier six points clés à garder à l’esprit.

Comprendre ce qui déclenche la volatilité sur les marchés

Les investisseurs tentent de comprendre quels seront les effets de ce phénomène et s’ils seront à court ou à long terme: c’est précisément ce qui déstabilise les marchés.

Considérez la «capitulation» comme une opportunité

Pour évaluer la vague d’émotions que les gens rencontrent lorsqu’ils gèrent leurs investissements, nous utilisons ce que nous appelons le “cycle psychologique».

Imaginez une montre et lorsque celle-ci marque 12h00 (la phase de pointe des marchés), il y a de l’euphorie: un contexte positif et enthousiaste dans lequel les gens sont enclins à acheter. Lorsque l’horloge indique 6h00, nous sommes dans la capitulation (lorsque le marché touche le fond). C’est la phase dans laquelle les gens ont tendance à «s’enfuir», vendant leurs investissements au mauvais moment. Je dirais qu’en ce moment nous sommes dans une phase intermédiaire entre 3h00 (panique) et 6h00 (capitulation).

L’une des caractéristiques de cette phase est qu’elle peut parfois être traversée par un peu de relief et de positivité. Dans leur incertitude, les gens pensent parfois que tout ira bien. Ce sont ces moments qui donnent naissance au “mini-rallye”.

Travailler sur les émotions

Les investisseurs ont tendance à être irrationnels. Cela n’aide certainement pas, mais c’est ce qui crée les larges mouvements que nous observons sur les marchés, créant ainsi une série d’opportunités.

Rappelez-vous pourquoi il a été décidé d’investir

L’important est d’examiner la solvabilité de l’entreprise dans laquelle vous investissez et quelles sont vos obligations, de comprendre ce que vous détenez réellement dans votre portefeuille et de rechercher un équilibre à cet égard. Avant de vendre sans discernement, nous devons nous rappeler quelles étaient les caractéristiques qui nous ont initialement attirés vers un certain investissement.

Ne cherchez pas le timing du marché, mais les prix moyens

Que va-t-il se passer sur les marchés? Tout le monde a son avis, mais nous ne pouvons pas savoir avec certitude s’il y aura de nouvelles baisses ou non. Nous devons être courageux mais judicieux. Et gérez vos émotions en entrant lentement sur le marché grâce à des investissements réguliers.

Gardez la tête haute et regardez en avant

Investir, c’est comme conduire une voiture, explique l’analyste Schroders.