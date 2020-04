Six entreprises innovent leur offre de produits en réponse à la pandémie de coronavirus – Econsultancy

La pandémie de coronavirus a complètement remodelé la façon dont nous vivons nos vies – au point que dire maintenant, c’est comme énoncer l’évidence.

Mais cela continue d’être vrai, et des milliers d’entreprises à travers le monde ont été forcées de comprendre ce que cela signifie pour la façon dont elles gagnent de l’argent. Avec le «statu quo» complètement par la fenêtre, beaucoup ont réduit leurs services, ou ont tout simplement fermé leurs portes, comptant sur des fonds de relance fournis par le gouvernement pour maintenir leurs entreprises à flot jusqu’à la fin de la pandémie. D’autres se sont complètement repliés.

Cependant, un certain nombre d’entreprises innovantes trouvent des moyens créatifs de répondre aux nouveaux types de demande créés par la pandémie: pour le divertissement virtuel, les produits livrés à votre domicile, la remise en forme à domicile, la culture de bureau dans un environnement de travail éloigné, etc. Beaucoup ont réinventé leurs offres de produits, ou trouvent de nouvelles façons de les livrer aux clients, au milieu d’une pandémie.

Voici six exemples d’entreprises et de marques qui innovent et transforment leur offre de produits pendant la pandémie de coronavirus.

Événements culinaires effrontés

Les événements, axés sur de grands rassemblements de personnes dans un espace, ont été l’une des premières victimes de la pandémie de coronavirus, avec de grandes conférences annulées et des lieux de divertissement fermant leurs portes avant même que des verrouillages complets ne soient mis en œuvre dans la plupart des pays.

Pour les entreprises dont les activités sont des événements d’entreprise, l’impact a été particulièrement grave, car les lieux de travail se sont également rapidement tournés vers le travail à distance pour minimiser la propagation du coronavirus. Cheeky Food Events, une société australienne qui propose des activités de team building d’entreprise axées sur la cuisine, a dû repenser son modèle commercial pour un monde du travail nouvellement distribué.

Depuis, la société a opté pour la restauration à domicile pour les travailleurs distants: des ingrédients pour un repas gastronomique et un dessert à deux plats, livrés en toute sécurité au domicile d’un employé, qu’ils peuvent cuisiner à l’aide d’un flux Web en direct d’un chef montrant comment préparer et cuire le repas. Cela permet aux organisations de continuer à travailler en équipe et à créer des activités dans un environnement de travail distribué, tandis que Cheeky Food Events peut toujours générer des revenus et mettre à profit les compétences de ses chefs experts.

Budweiser, Rémy Martin, Carlsberg & Pernod Ricard

Lorsque la pandémie de coronavirus a commencé à avoir un impact sérieux sur la vie quotidienne, à commencer par la Chine en janvier, les marques d’alcool savaient qu’elles avaient un problème: plus personne ne sortait dans les bars et les clubs pour acheter de l’alcool. Beaucoup d’entre eux ont vu leur chiffre d’affaires fléchir du fait de la disparition des loisirs de fin de soirée.

Quatre marques d’alcool ont décidé de s’adapter en s’associant au géant du commerce électronique JD.com pour mettre le clubbing en ligne. Les marques de bière Budweiser et Carlsberg, la marque de cognac Rémy Martin et la marque de boissons Pernod Ricard se sont associées à JD.com et au label de musique chinois Taihe Music Group pour créer une expérience de clubbing en ligne, diffusée directement dans les salons des gens et complétée avec de l’alcool qu’ils pouvaient acheter du ruisseau et ont livré à leur porte.

Chaque semaine, JD.com organise une performance de trois heures par l’un des DJ signés au Taihe Music Group, avec des boissons alcoolisées promues tout au long de ce que les téléspectateurs peuvent acheter. JD.com a déjà signalé qu’une marque partenaire avait vu ses ventes de boissons alcoolisées augmenter de 70% au cours d’un livestream, les ventes de ses produits de whisky ayant été multipliées par huit par rapport à la même période la veille. Lors d’un autre salon, les ventes de bière ont augmenté de 40% par rapport à la veille.

Bien que le verrouillage ait maintenant commencé à se lever en Chine, JD.com a déclaré qu’il «continuerait à tirer parti des diffusions en direct de performances musicales dans les clubs, les maisons de spectacle et même les festivals de musique pour les produits. [sic] marketing, ce qui en fait un programme à long terme pour enrichir l’expérience d’achat des clients. ” Elle a également déclaré qu’elle ouvrirait l’expérience à d’autres catégories de produits que les boissons alcoolisées.

Si le streaming en direct, et en particulier le streaming en direct, était déjà une tendance majeure en Chine avant le verrouillage, cela montre néanmoins que les innovations et les tendances qui se développent en réponse à la pandémie de coronavirus pourraient bien faire partie de notre vie quotidienne.

Goat2Meeting

Bien qu’une réponse un peu plus décalée à la tendance du travail à distance, cela mérite amplement une mention. Le sanctuaire animalier californien Sweet Farm avait l’habitude d’apporter une partie de son financement à des visites en personne, qui se sont taries lorsque la pandémie de coronavirus et les commandes d’abris sur place qui les ont accompagnées ont frappé les États-Unis. Pour récupérer une partie de ce financement, ses fondateurs ont lancé Goat2Meeting: un service où les entreprises peuvent payer pour faire apparaître une chèvre, un lama ou un autre animal de ferme dans leur appel au zoom pour animer la monotonie.

Goat2Meeting facture généralement entre 65 $ et 250 $ pour diverses interactions virtuelles avec les animaux, allant d’une visite virtuelle de 20 minutes de la ferme pour un maximum de six participants à un caméo animal de 10 minutes ou une plus grande visite virtuelle. En raison d’une “demande incroyable”, la ferme a même ajouté une option bonus “VIP tour” pour un don de 750 $.

Selon Business Insider, le service a déjà reçu plus de 300 demandes d’entreprises et ses animaux ont fait leur apparition dans des appels à des sociétés Fortune 500 et à des start-ups technologiques. Dans un happy hour virtuel pour un cabinet d’avocats, les avocats ont amené leurs enfants à l’appel vidéo pour rencontrer les animaux, dans une approche de travail à distance unique sur «amenez votre enfant au travail».

Le travail à distance a obtenu votre chèvre? Désolé, je n’ai pas pu résister. (Image: solomonphotos / Shutterstock.com)

Cadre

Le studio de fitness de Londres Frame a été contraint de fermer ses portes alors que les restrictions de verrouillage des coronavirus se resserraient, mais l’entreprise a plutôt trouvé des moyens de faire preuve de créativité avec le contenu en ligne. Il a rapidement lancé Frame Online, un centre de fitness en ligne avec un abonnement de 10,99 £ par mois qui permettait aux personnes qui étaient coincées à la maison de bouger et de rester en forme avec des cours virtuels.

Frame a également utilisé les médias sociaux de manière créative pour promouvoir la remise en forme, en rendant des clips de six minutes de ses cours d’entraînement disponibles sur IGTV et en publiant sur Instagram des contenus amusants et liés à l’entraînement ou inspirants. Les publications Instagram de Frame promeuvent une image légèrement plus réaliste de l’entraînement à la maison que certains influenceurs du fitness (mettant en vedette une femme, par exemple, tenant un verre de vin tout en faisant des étirements) et repoussent la soi-disant «honte de la productivité en quarantaine» en encourageant les gens pour réserver des cours qui conviennent à leur humeur plutôt que de se sentir obligé de suivre des séances de fitness de haute intensité.

Comment l’industrie du fitness réagit au coronavirus avec une poussée numérique

Kings Place

Kings Place, Londres est une plaque tournante culturelle de la musique live, de l’art et de la nourriture qui propose une variété de performances allant des enregistrements de podcasts en direct à la musique classique, des conférences illustrées et du jazz. Cependant, alors que la pandémie de COVID-19 s’intensifiait, le site a été contraint de fermer ses portes.

Depuis, il a trouvé des moyens d’apporter ses performances à un public confiné à l’intérieur et à la recherche de divertissement, en lançant un hub de contenu en ligne appelé KPLAYER. La plateforme propose des extraits de performances passées et des émissions complètes diffusées en direct tous les mercredis; Kings Place profite également de l’occasion pour susciter l’intérêt pour son programme de fin 2020 et 2021 en présentant des performances passées de ces artistes sur KPLAYER.

Aliments entiers

La demande de produits d’épicerie en ligne est plus élevée qu’elle ne l’a jamais été, car les gens recherchent des moyens d’obtenir des articles essentiels sans quitter la maison et s’exposer à des risques inutiles. Bien que de nombreux détaillants en alimentation vendent déjà en ligne, ils sont obligés de faire preuve de créativité afin de répondre à la demande.

La chaîne de supermarchés de produits biologiques et diététiques Whole Foods aurait transformé certains de ses magasins physiques en «magasins sombres», un endroit où seuls les employés peuvent entrer pour ramasser des marchandises et exécuter les commandes. Il n’est pas le seul à le faire: la société mère Amazon a également transformé l’un de ses sites dans le sud de la Californie en un magasin sombre, et le supermarché Kroger a converti l’un de ses magasins de la région de Cincinatti en un lieu de collecte uniquement pour répondre à la demande des clients pour des services de shopping alternatifs comme cliquez et collectez.

