Six erreurs commises par les athlètes professionnels lors du choix des conseillers financiers

La plupart des athlètes professionnels accumulent souvent une grande partie de leur richesse à un jeune âge et en perdent une bonne partie ou à cause de consultants qui ne sont pas en mesure de gérer au mieux leurs intérêts. un Étude Ernst & Young de 2018 ont constaté qu’entre 2004 et 2017, les athlètes professionnels ont déclaré des pertes de fraude de près de 500 millions de dollars.

Une recherche minutieuse sur les consultants et un suivi constant des actifs sont deux aspects à ne pas négliger pour éviter les mauvaises surprises

Voici six erreurs que de nombreux athlètes professionnels appuient Carlos Dias Jr., conseiller financier américain et fondateur de MVP Wealth (une division de Dias Wealth LLC), ils s’engagent lors du choix d’un conseiller financier.

1- Signer un “contrat” avant de recevoir de l’argent

2- Avoir le vôtre conseiller financier qui ne souscrit pas à un engagement fiduciaire pour se protéger contre la fraude.

3- Choisissez un conseiller financier ou une entreprise car ils en ont un division sportive. Depuis plusieurs années, les sociétés financières ont ajouté des «divisions sportives» pour paraître plus crédibles lorsqu’elles travaillent avec des athlètes professionnels. Mais oubliez le nom de la division sportive et regardez leur divulgation.

4- Faites un choix basé sur clients actuels ou à travers des témoignages. Les conseillers financiers deviennent de plus en plus rusés lorsqu’ils utilisent les médias sociaux comme témoignage pour attirer des athlètes professionnels en tant que clients. Certains n’ont pas suffisamment d’expérience pour être légitimement dans l’entreprise et leurs clients les connaissent mieux. Soyez donc prudent avec le professionnalisme et l’expérience du

5- Choisissez un conseiller financier via l’agent sportif. Faire le choix d’un conseiller financier par le biais de la recherche fondamentale est essentiel – car beaucoup ont des antécédents de plaintes ou de poursuites.

6- Faites confiance à votre conseiller financier e n’effectuez pas d’audit. Si un athlète professionnel ne procède jamais à un audit de la façon dont il est investi ou des commissions qui sont facturées, il est plus susceptible d’être trompé d’une manière ou d’une autre. “J’entends souvent des athlètes professionnels – en particulier des débutants – dire qu’ils veulent simplement se concentrer sur leur carrière et permettre à leur conseiller financier de faire des investissements et de gérer leur argent”, a conclu Carlos Dias Jr.