Six excellents sites Web d’hôtels (et comment ils encouragent la réservation directe) – Econsultancy

En 2017, une étude de Kalibri Labs a révélé que les hôtels connaissaient un taux de croissance plus rapide des réservations de sites hôteliers par rapport aux agences de voyages en ligne (OTA).

C’était également le cas en termes de revenus et de nuitées par rapport à l’année précédente et avant le lancement des campagnes de réservation directe.

Kalibri a publié une étude de suivi en 2019, découvrant cette fois que les campagnes de réservation directe ont non seulement généré des résultats à court terme, mais aussi généré des affaires répétées et la fidélité des clients.

Alors, qu’est-ce qui incite les consommateurs à réserver directement plutôt qu’à un tiers? Voici quelques exemples de sites Web d’hôtels qui, je pense, font les choses correctement.

SchlossHotel

Le SchlossHotel de Zermatt met l’accent sur les avantages de réserver directement sur son site Web, tout d’abord et notamment via un grand autocollant sur sa page d’accueil disant «réservez directement pour des conditions spéciales», conçu pour attirer l’attention de quiconque accède à la page.

Image via Shlosshotelzermatt.ch/

En faisant défiler vers le bas, vous trouverez d’autres informations sur le club de fidélité de l’hôtel, auquel les clients sont automatiquement inscrits s’ils réservent directement sur le site Web. Heureusement, cela comprend des avantages tels qu’une réduction de 5% et du thé gratuit tous les jours – encore plus d’incitation à réserver directement.

Les hôtels veillent également à ce que les clients se souviennent de cette offre tout au long du voyage de réservation, les empêchant d’abandonner leur voyage ou de chercher ailleurs à la dernière minute.

Premier Inn

En 2019, Premier Inn a été nommé la chaîne d’hôtels britannique la mieux notée par Which? Les raisons étaient une combinaison de bonne valeur, de commodité et de marketing axé sur les émotions – des fonctionnalités qui sont toutes soulignées sur son site Web.

Image via Premierinn.com

Le site Web promeut des séjours en famille et des lits confortables, mais bien sûr, tout cela ne serait pas pertinent sans une UX rapide et intuitive – ce qu’il se trouve également offrir.

En tant que chaîne nationale, les fonctionnalités basées sur la localisation sont importantes, et sa barre de recherche et sa carte réactives permettent aux utilisateurs de trouver facilement un hôtel au bon endroit. Le fait de qualifier les hôtels de «entièrement réservés» permet également aux utilisateurs de gagner du temps et des tracas. De même, les résultats de la recherche d’hôtels montrent aux utilisateurs des tarifs flexibles ainsi que d’autres informations utiles, comme si un hôtel a de nouvelles chambres ou s’il s’agit d’un hôtel «hub» spécial, situé au centre de certaines villes.

Hilton

Selon les données de Hilton, les adultes âgés de 18 à 34 ans ont montré un intérêt supérieur de 10% à séjourner dans les hôtels Hilton depuis que la chaîne a lancé sa première campagne de célébrités en septembre dernier (avec l’actrice Anna Kendrick). Il y a également eu une augmentation des réservations directes. La campagne fait la promotion du programme de fidélité Hilton Honors et de ses avantages, comme des réductions lors de la réservation directe sur le site Web ou via l’application mobile Hilton.

Afin de maintenir cette connexion avec les consommateurs, la campagne marketing de Hilton est également présentée sur sa page d’accueil, où elle encourage les gens à “économiser encore plus lorsque vous réservez à l’avance”.

Image via Hilton.com

Cet accent sur la fidélité se poursuit jusqu’à la plateforme de recherche et de réservation de Hilton, qui permet à l’utilisateur de consulter les prix des hôtels par devise ou par points de fidélité. La fonction de filtre utile – qui inclut des facteurs tels que «animaux acceptés» et «spa» – contribue également à une expérience de navigation facile.

BelleClaire

Un rapport de Navis suggère que l’alignement des canaux hors ligne et en ligne est particulièrement important pour l’industrie hôtelière. Le vice-président des ventes de Navis, Mark Bartlett, commente: “Je suis surpris lorsque je rencontre une propriété qui ne comprend pas de numéro de téléphone sur son site Web, en particulier sur la page des réservations.” Le rapport souligne ensuite l’importance des réservations par téléphone, suggérant que seulement 1,7 visiteur sur 10 du site Web se convertira en réservation, tandis qu ‘«un agent de réservation est 20 fois plus susceptible de transformer un prospect en réservation».

Le boutique hôtel de New York, Hotel BelleClaire, aide à générer des demandes téléphoniques en rendant son numéro très visible à la fois en haut et en bas de la page d’accueil ainsi que sur l’ensemble de son site Web. Il comprend également un bouton Cliquer pour appeler, ce qui permet aux visiteurs de passer facilement un appel sur n’importe quel appareil.

Image via Hotelbelleclaire.com

Un autre élément efficace de la conception du site Web est la barre USP, qui résume bien les raisons pour lesquelles les clients devraient choisir BelleClaire.

Le Ritz

En tant que l’un des hôtels les plus connus de Londres, le Ritz s’appuie largement sur sa prestigieuse réputation pour gérer les réservations. Cela signifie que les gens pourraient être plus enclins à visiter son site Web comme premier port d’escale de toute façon (par opposition à un site tiers). Cependant, le Ritz encourage toujours les réservations directes aussi souvent que possible, attirant immédiatement l’attention de l’utilisateur avec une liste d’avantages (y compris les tarifs les plus bas et les conditions d’annulation flexibles).

Image via Theritzlondon.com

Le processus de recherche et de réservation lui-même est rapide et facile. Il comprend également à la fois une assurance et une urgence, informant les clients qu’ils obtiennent la meilleure offre en réservant directement et comparant le prix avec Expedia et d’autres agences de voyage en ligne.

La guirlande

Le Garland Hotel à Los Angeles crée une expérience utilisateur immersive tout au long de son site Web, visant à attirer les utilisateurs afin qu’ils ne partent pas sans effectuer de réservation. Il le fait immédiatement en utilisant une vidéo à l’échelle du site sur la page d’accueil et un outil de réservation de premier plan superposé sur le dessus. Les gros boutons (et les dates suggérées) sont accrocheurs et conçus pour obliger immédiatement l’utilisateur à vérifier la disponibilité de l’hôtel.

Image via Thegarland.com

Faites défiler vers le bas et le site continue d’attirer les utilisateurs avec des preuves sociales (à partir des critiques TripAdvisor intégrées) et des images utiles (des différentes chambres et installations de l’hôtel).

Enfin, le site vise à empêcher les personnes d’abandonner une réservation, en utilisant une fenêtre pop-up qui offre un repas gratuit si le client revient et complète sa réservation.

Points clés à retenir

Alors, que peuvent nous dire ces exemples? Voici un résumé de certaines caractéristiques clés que les consommateurs pourraient préférer à une agence de voyages en ligne.

Promouvoir les réservations directes. Le Ritz et le Premier Inn expliquent clairement pourquoi les utilisateurs devraient réserver directement, ce qui devrait accroître la confiance des clients nouveaux et fidèles. La signalisation des avantages ainsi que les avis et les notes sur la page de réservation peuvent également être efficaces pour générer des conversions.

Extras d’hôtel. Les agences de voyages en ligne n’ont pas la possibilité d’inclure autant de contenu sur les extras des hôtels, tels que les spas ou les installations de restauration. C’est l’un des sites hôteliers de la région qui peut tirer le meilleur parti, en particulier en ce qui concerne la vente incitative sur des forfaits hôteliers comme le thé de l’après-midi.

Conduisez des programmes de fidélité. S’il y a une raison d’utiliser un site Web d’hôtel plutôt qu’un OTA, c’est de pouvoir utiliser des offres et des remises spéciales pour les hôtels. Hilton est un bon exemple de la façon de promouvoir cela, en utilisant son programme «Honours» pour générer des réservations.

Copier les tactiques OTA. La personnalisation est une des principales raisons pour lesquelles les agences de voyages en ligne sont si populaires. Grâce aux données, ces sites peuvent guider les utilisateurs vers des résultats pertinents, en mettant l’accent sur la valeur et le choix. Cependant, les sites hôteliers peuvent voler certaines tactiques également utilisées par les OTA, comme créer un sentiment d’urgence et de preuve sociale.

Rendez-le pratique. Des facteurs tels que l’emplacement peuvent aider à déterminer si quelqu’un réserve ou non un hôtel, donc se concentrer davantage sur cela (comme Premier Inn) peut également être efficace. Avec des guides de zone ou des cartes de localisation, par exemple.