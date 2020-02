Six exemples percutants de barres USP de commerce électronique – Econsultancy

Qu’est-ce qui rend votre marque ou votre entreprise unique? Pourquoi un client devrait-il acheter avec votre marque et non un concurrent?

J’espère que vous connaissez la réponse à ces questions – ce qui distingue votre entreprise des autres entreprises. Il s’agit généralement d’un point de vente unique ou d’une proposition de vente unique – USP pour faire court.

Au cours des cinq dernières années environ, une tendance a émergé dans la conception de sites Web de commerce électronique où une marque présentera son USP sur son site Web d’une manière accrocheuse et accessible. Cela apparaît le plus souvent dans une barre dédiée sur la page d’accueil d’une marque (généralement en haut, mais pas toujours) connue sous le nom de «barre USP».

Mais qu’est-ce qui constitue exactement une barre USP, pourquoi sont-ils utilisés et quelles marques les utilisent efficacement? Examinons de plus près cet élément de la conception du commerce électronique.

Qu’est-ce qu’un bar USP?

En un mot, une barre USP est un peu de conception de site Web qui vise à transmettre la proposition unique de la marque à un visiteur de site Web. Qu’offre la marque à ses concurrents?

Comme son nom l’indique, une barre USP apparaît généralement comme une barre horizontale qui s’étend sur la largeur d’une page Web. Il se trouve généralement en haut de la page d’accueil d’une marque pour un impact visuel et une visibilité maximaux, bien que certains soient situés plus bas.

Cependant, il y a beaucoup de choses qui peuvent être confondues avec un bar USP: par exemple, un bar promotionnel, qui est généralement situé au même endroit mais annonce des choses comme «Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 50 £» ou “30% de réduction sur notre vente de la Saint-Valentin!”. Bien que ceux-ci soient souvent confondus avec des bars USP, les remises et les offres ne sont pas les mêmes qu’un argument de vente unique, car la plupart des détaillants les auront.

Il existe également une différence entre une proposition de vente unique et une proposition de vente à valeur ajoutée (VSP), qui, encore une fois, a tendance à mettre l’accent sur des choses qui profitent au client mais qui ne sont pas uniques, comme la «garantie de remboursement à 100%». D’après mon expérience, de nombreuses barres USP combinent des éléments de l’USP et du VSP, combinant la proposition unique de la marque avec sa valeur perçue pour le client, mais les meilleures barres USP se concentreront davantage sur la première.

Quels sont les avantages d’une barre USP?

Qu’est-ce qui fait des barres USP un choix de conception si populaire pour les sites de commerce électronique? Bien que tous les sites Web n’aient pas ou n’aient pas besoin d’une barre USP, voici quelques-uns des avantages d’en inclure une.

Différenciation

Dans un paysage de commerce électronique de plus en plus encombré, pourquoi les clients devraient-ils acheter auprès de votre marque et pas d’une autre? Il peut être utile de mettre en avant ces informations de manière à attirer rapidement l’attention du client et à les intriguer.

Ethos de la marque

De plus en plus de marques commencent à considérer qu’il est important d’avoir une sorte d’éthique ou une position éthique afin de séduire une clientèle de plus en plus consciencieuse. Mis à part les problèmes de «greenwashing» et d’authenticité, les bars USP ont tendance à être privilégiés par ce type de marques comme moyen de mettre en avant leur philosophie et de la placer au centre de leur présence sur le Web.

Attrait visuel

Autrement dit, une barre USP (bien conçue) a l’air bien. Nous allons plonger dans les tenants et aboutissants des différentes conceptions de barres USP plus dans la section suivante, mais une barre USP efficace fournit un point focal visuel pour la page Web, et peut également transmettre le caractère et le style de la marque, ainsi que ses priorités et ton unique.

Exemples efficaces de barres USP

Donc, assez sur la théorie; quelles marques le font efficacement dans la pratique? Voici six excellents exemples de conception de barres USP que j’ai rencontrés lors de mes voyages sur le Web.

1. Cuir de selle

J’adore la barre USP de Saddleback Leather, et je pense que c’est mon exemple préféré que j’ai rencontré d’une barre USP qui est à la fois visuellement efficace et qui a de très bons arguments de vente. Les produits de Saddleback Leather sont conçus pour durer, et la barre USP ne vous laisse aucun doute à ce sujet: portant le slogan “Ils se battront dessus quand vous serez mort” (un peu morbide, mais cela fait comprendre), le USP bar annonce également une «garantie de 100 ans» pour les produits de la marque et le fait qu’ils ne contiennent «aucune pièce cassable».

Les produits de Saddleback Leather sont également «sur-conçus», selon sa barre USP, qui résume à nouveau l’approche de la marque à l’égard de ses produits: ils ne prennent aucune chance. Ils ne se contentent pas de les concevoir; ils les sur-conçoivent.

Ajoutez à cela le fait que toute la barre évoque visuellement le cuir avec son design, avec une police qui correspond à l’esthétique sans être illisible, et j’appellerais cela un excellent exemple complet d’une barre USP. La seule chose que je peux trouver à critiquer est qu’il n’y a pas d’interactivité – ce serait bien de pouvoir cliquer sur les éléments et aller, par exemple, à une page Web sur la garantie de la marque, ou à un contenu informatif sur la façon exacte dont ses produits sont «sur-conçu».

Sinon, cependant, une barre USP solide qui correspond bien à l’image de la marque et aux choses qui la distinguent du pack.

2. Luxuriant

La marque de cosmétiques Lush est bien connue pour sa forte position éthique sur une variété de questions, y compris les tests sur les animaux et l’environnement, et sa barre USP fait un excellent travail pour le mettre en évidence d’une manière visuellement conforme à la marque. La barre USP de Lush apparaît au bas de son site Web, contrairement à Saddleback Leather, mais elle est toujours accrocheuse et proéminente.

Lush rassemble également beaucoup d’informations dans son bar: il met en avant six USP différents, dont ses «produits 100% végétariens», sa lutte contre l’expérimentation animale, ses produits artisanaux et son «NAKED!» emballage – mais la présentation n’est pas encombrée ou écrasante. Au lieu de cela, chaque élément a son propre petit «bloc» dans la barre, avec des illustrations et du texte stylisé pour que chacun se sente cohérent. (Le “bloc” d’expérimentation animale est l’exception à la règle dans la mesure où le texte n’est pas stylisé, mais il fonctionne, car il donne à cet élément un aspect plus sérieux et moins “marqué”).

Encore une fois, si je devais faire une pioche, il serait utile que chacune de ces icônes soit cliquable et conduise à plus d’informations sur le travail de Lush contre les tests sur les animaux ou tout simplement ce que “NAKED!” l’emballage implique. Cependant, il a d’autres éléments de navigation sur le site qui remplissent cette fonction, donc la barre USP est plus un rappel visuel qu’un moyen de naviguer sur le site.

J’ai également été un peu déçu de ne pas trouver une version de la barre USP de Lush sur son site Web mobile, même si avec beaucoup moins d’espace sur l’écran avec lequel jouer, il peut souvent être nécessaire de faire ce genre de compromis. (Saddleback Leather a une version plus simplifiée de sa barre USP sur mobile, qui comporte le slogan “Ils se battront dessus quand vous serez mort”, mais pas d’autres éléments).

Lush: une nouvelle approche de l’expérience client

3. Fleurs d’arène

La barre USP d’Arena Flowers est plus discrète visuellement que celles de Saddleback Leather ou Lush, mais elle est toujours efficace et correspond à l’esthétique de la marque. Comme la barre USP de Lush, elle apparaît au bas de chaque page, bien que (sur le bureau au moins) la barre se déplace lorsque vous faites défiler, donc elle est toujours visible. Pour cette raison, je pense que c’est une bonne chose que son apparence ne soit pas trop distrayante visuellement.

Comme Lush, Arena Flowers met en avant ses produits artisanaux («Chaque bouquet est lié à la main») et ses références éthiques («Le fleuriste éthique classé n ° 1 au Royaume-Uni») ainsi que ses initiatives environnementales («Vous achetez des fleurs, nous plantons des arbres» ). Il consacre également un peu d’espace à inviter les visiteurs à s’inscrire à sa newsletter.

La grande chose qui distingue la barre USP d’Arena Flowers des autres marques que nous avons considérées jusqu’à présent est que ses éléments sont en fait cliquables! Chacun vous amènera à une page avec plus d’informations sur ses références ou son initiative – ou pour vous inscrire à la newsletter.

J’aime aussi la façon dont Arena Flowers présente sa barre USP sur mobile – il s’agit plus d’un bloc USP que d’une barre, mais contient tous les mêmes éléments et informations d’une manière qui a du sens pour la mise en page.

4. Treatwell

Le site de réservation de produits de beauté Treatwell utilise sa barre USP pour résumer en trois éléments pourquoi les clients devraient envisager d’utiliser son service: «Prix intelligents», «Réservez 24/7» et «Choix des salons les mieux notés». Il comprend un peu plus de texte que Lush ou Arena Flowers, mais en incluant moins d’éléments, il y parvient sans surcharger la barre USP.

La barre USP se trouve au milieu de la page, sous le formulaire de réservation (qui a naturellement la priorité) mais toujours bien en vue. J’aime vraiment les petites illustrations qui accompagnent chaque élément, qui sont mignonnes et visuellement sur la marque dans la signature orange et jaune de Treatwell. La barre USP n’est pas cliquable, mais elle n’a pas vraiment besoin de l’être, car chacun des éléments parle de lui-même et fait partie du service de la marque plutôt que quelque chose que les visiteurs pourraient avoir besoin de lire plus.

Enfin, j’aime particulièrement la façon dont Treatwell présente sa barre USP sur mobile, où elle n’affiche qu’un élément à la fois dans un carrousel entre lequel les visiteurs peuvent glisser.

5. Qui donne une merde

La marque de papier toilette éthique Who Gives a Crap a deux éléments sur sa page d’accueil qui ressemblent à des barres USP. L’un est une barre USP à bande mince plus traditionnelle avec de petites icônes et quelques mots à côté de chacun, qui se trouve au milieu de la page, sous un carrousel d’images d’en-tête et au-dessus de ses produits. Ce bar USP est discret et discret, mais propre et bien conçu, et sert de rappel visuel de ce que représentent les produits Who Gives a Crap.

La deuxième barre USP apparaît au bas de la page Web et sert à peu près le même objectif, mais avec un aspect différent, des images plus grandes et une formulation plus détaillée. Je la considère comme une barre USP même si elle est beaucoup plus grande que la plupart des autres que nous avons examinées jusqu’à présent, car elle a le même design et le même rôle dans le site Web.

La première barre USP – appelons-la barre USP 1 – se concentre davantage sur les produits USP, soulignant le fait que la plupart des commandes ont la livraison gratuite, sont «faites sans arbres», et le fait que 50% des bénéfices de la marque vont à la construction de toilettes dans domaines qui en ont besoin. La barre USP 2 est plus une éthique de marque que la barre USP, soulignant le fait qu’en tant qu’entreprise, Who Gives a Crap est “bon pour le monde”, “bon pour les gens” et aussi “bon pour vos fesses” (dans la caractéristique de formulation de Who Gives a Crap’s to the-point and humorous brand copy).

Est-ce que le fait d’avoir deux barres USP est exagéré? S’ils étaient tous les deux aussi visuellement proéminents que la deuxième barre, je pense que ça pourrait l’être, mais Who Gives a Crap le réussit. Ils se complètent en mettant en évidence différents aspects de l’USP de la marque, bien qu’il y ait un certain chevauchement car les deux parlent de la mission sociale de Who Gives a Crap, bien qu’en termes différents. Il convient également de noter que le site mobile ne comporte qu’une seule barre USP (USP bar 2), de sorte que seul le site Web pour ordinateur en possède deux.

Je souhaite qu’au moins un d’entre eux soit cliquable, car il serait de nouveau utile de permettre aux visiteurs d’explorer davantage ce que signifie être une marque certifiée B Corp ou comment les produits de Who Gives a Crap sont «fabriqués sans arbres». Cependant, d’autres parties de la navigation sur le site donnent l’occasion d’en apprendre davantage sur ces aspects de la marque.

Comment Who Gives a Crap a bâti un public fidèle grâce à une image de marque agréable et un engagement envers CX

6. AO.com

Le détaillant d’appareils AO.com a une barre USP assez standard, mais parvient à en emballer beaucoup. La barre se trouve juste en dessous du menu de navigation principal du site, mais est visuellement distincte dans son utilisation d’icônes vertes sur un fond plus clair, ce qui l’aide à se démarquer.

Il offre un mélange de VSP et d’USP, y compris une «promesse d’alignement des prix», des retours gratuits dans les 100 jours et une livraison le lendemain sept jours par semaine. Un élément que j’aime particulièrement est l’inclusion de sa note Trustpilot (Excellent), qui, lorsque vous cliquez dessus, mène à la page Trustpilot d’AO.com. Tous les autres éléments sont également cliquables.

La barre USP a aussi une belle apparence sur mobile: elle affiche un élément à la fois au centre, qui disparaît après quelques secondes pour être remplacé par le suivant.

Avez-vous remarqué des exemples efficaces de cet élément de conception de commerce électronique sur le Web? Partagez vos favoris dans les commentaires!