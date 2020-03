Skoda présente les nouveaux Rapid et Spaceback en Chine

Skoda a introduit la mise à jour et le réglage tant attendus du Rapid et du Spaceback en Chine. Ces deux modèles, bien que remplacés en Europe par la Skoda Scala, sont toujours disponibles sur certains marchés. Ils lancent du design, des équipements technologiques et d’autres nouveautés.

Après plusieurs avancées et fuites, la mise à jour tant attendue des deux Skoda Rapid comme de Skoda Spaceback destiné au marché chinois. Et, bien que ces deux modèles aient été remplacés en Europe par la Skoda Scala, sur le géant asiatique et sur d’autres marchés, ils sont toujours disponibles, il était donc nécessaire de les mettre à jour avec une configuration intéressante.

Les les nouveaux Skoda Rapid et Spaceback déjà en vente en Chine. De plus, Skoda a lancé un service d’achat en ligne. Le développement de cette mise à jour a été réalisé par la joint-venture que Volkswagen a avec SAIC ainsi que Skoda. Maintenant, comment ont-ils changé? Jetons un coup d’œil aux images qui accompagnent cet article.

La Skoda Spaceback est toujours disponible sur le marché. Il a été mis à jour en Chine.

Le design extérieur a été revu. Maintenant, il dispose d’une nouvelle calandre ainsi que de phares plus plats et plus effilés. Les feux arrière sont également nouveaux et adoptent un design plus horizontal. Nous passons en revue ci-dessous les mesures du nouveau Rapid et Spaceback de Skoda:

DimensionsSkoda RapidSkoda SpacebackLong4,512 mm4,312 mmLargeur1,706 mm1,706 mmHauteur1,469 mm1,475 mmBataille2,603 ​​mm2,603 ​​mm Tronc466 litres372 litres

Le nouveau Skoda Rapid est disponible dans les couleurs suivantes: bleu Acapulco, beige titane, argent reflex et blanc polaire. Pour sa part, le corps du nouveau Spaceback peut être peint dans ces autres couleurs: jaune miel, rouge flash et blanc polaire. Divers packages de conception seront également disponibles.

Un aperçu de la nouvelle Skoda Rapid et Spaceback pour la Chine.

Laissant de côté l’extérieur, si nous nous aventurons à l’intérieur des nouveaux Rapid et Spaceback destinés au marché chinois, nous trouverons une cabine disponible en quatre variantes différentes. Selon l’option choisie, nous retrouverons certaines finitions. L’écran tactile du système d’infodivertissement Skoda Banma offre également de nombreuses options de connectivité.

Un moteur à essence de 1,5 MPI plus efficace

En ce qui concerne la section mécanique, il y a aussi des nouvelles. Sous le capot du nouveau Rapid et Spaceback se trouve un Moteur à essence MPI de 1,5 litre développant une puissance de 111 ch et 145 Nm de couple maximal. Il est disponible aux côtés d’une boîte manuelle à cinq vitesses ou d’une transmission automatique à six rapports. Dans les deux cas avec traction avant.

Il approuve une consommation de carburant moyenne de 5,6 litres aux 100 kilomètres et des émissions de CO2 inférieures à celles du modèle précédent car il est désormais conforme à la norme China VI b plus restrictive.