Sling TV lance un niveau gratuit avec des nouvelles en direct pour les personnes coincées à la maison – .

Maintenir un lien avec les nouvelles et le divertissement n’a jamais été aussi important pour les consommateurs qui sont de plus en plus coincés à la maison alors que le coronavirus mortel continue de se propager.

Le service de télévision en streaming en direct Sling TV a lancé une nouvelle offre gratuite qui combine les nouvelles et l’accès aux émissions de télévision et aux divertissements pour tenir les gens informés et divertis.

Rester à la maison reste l’un des meilleurs moyens de prévenir la propagation du virus qui, au moment de la rédaction de ce rapport, a infecté près de 230 000 personnes dans le monde et tué près de 9 400 personnes.

Alors que le pays s’isole de plus en plus chez lui et que les gens pratiquent l’auto-quarantaine pour tenter de contenir la propagation du coronavirus, la demande est en train d’exploser en ce moment pour des services numériques afin de tenir les consommateurs informés et divertis.

Sling TV est un service de télévision en streaming en direct qui donne accès à plus de 700 chaînes et qui vient de lancer une nouvelle offre gratuite appelée «Stay in & SLING!» Il implique un accès gratuit aux informations et aux divertissements, ce qui rend le contenu informatif des informations ainsi que des milliers d’émissions et de films gratuits pour toute la famille sans avoir besoin d’un compte Sling TV payant.

L’expérience Sling TV gratuite comprend des nouvelles d’ABC News Live, qui est une chaîne de nouvelles vidéo en continu 24h / 24 et 7j / 7 consistant en une couverture de l’actualité ainsi que des événements en direct. Fox News a également été ajouté jeudi. Sling TV propose également des milliers de films et d’émissions de télévision pour les enfants et les familles. “Pour rester informés en ces temps incertains, les Américains ont besoin d’accéder à des informations provenant de sources fiables”, a déclaré le président du groupe Sling TV, Warren Schlichting.

“Avec de nombreux Américains se trouvant à la maison, nous avons la possibilité d’utiliser notre plate-forme pour les aider à faire face à cette situation en évolution rapide.”

Si vous souhaitez accéder au niveau gratuit, il vous suffit de télécharger l’application Sling TV sur un appareil Roku, Amazon ou Android. Vous pouvez également visiter watch.sling.com sur un navigateur Chrome, Safari ou Edge.

Les abonnés actuels de Sling TV peuvent accéder au contenu gratuit de Sling TV dans l’interface utilisateur sur n’importe quel appareil compatible Sling TV, sans modifier leur abonnement. Pour les clients qui souhaitent que Sling propose les meilleures nouvelles de Sling Blue, Sling TV offre aux nouveaux clients leur premier mois pour 20 $, une économie de 10 $ sur le premier mois). En plus du contenu gratuit disponible, Sling TV propose également une variété de chaînes populaires, notamment CNN, FOX News et MSNBC, tout au long de ses services de base Sling Orange et Sling Blue, à partir de 30 $ par mois.

Les responsables insistent toujours sur le fait que les gens doivent rester chez eux et éviter autant que possible la foule pour lutter contre la propagation du coronavirus, c’est pourquoi un service comme celui-ci est précieux en ce moment. L’objectif de la mise en quarantaine est d’empêcher les hôpitaux d’être envahis par un afflux de patients.

Source de l’image: Sling TV

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

