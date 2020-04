Smartworking: décalogue pour travailler en toute sécurité et efficacement

16 avril 2020, par Mariangela Tessa

Alors que le plan de redémarrage des organisations économiques et les industriels du pays, une chose semble certaine: tout entrepreneur devra mettre en place les précautions nécessaires pour protéger la santé de ses collaborateurs. Dans certains cas, cela entraînera une plus de poids pour la fonctionnalité du travail intelligent.

Une décision, cette dernière, qui n’est pas sans problèmes de sécurité.

“En entrant dans la phase 2, vous devrez mettre en place tous les comportements nécessaires pour éviter les intrusions dans vos systèmes et compromettre la sécurité des informations et la structure de votre organisation, avec pour conséquence un dangereux compromis de compétitivité des entreprises, déjà miné par ce moment particulier . Les hackers ainsi que l’insouciance et la superficialité se cachent malheureusement toujours: explique-t-il Enea Nepentini, expert en sécurité de l’information, PDG / fondateur de Consilium.com, Présentation d’un décalogue pour éviter les mauvaises surprises.

Suivez la priorité les orientations et recommandations dictées par votre organisation, en particulier, connectez-vous toujours aux instruments officiels et déjà partagés, équipés de systèmes d’exploitation pris en charge par votre entreprise, pour lesquels des mises à jour de sécurité ont été effectuées. Si vous utilisez un nouvel appareil, informez votre organisation.

Assurez-vous et vérifiez constamment que je logiciel de sécurité de votre système d’exploitation (Firewall, Antivirus …) sont activés et constamment mis à jour.

En opérant dans le travail intelligent, changer votre mot de passe au moins une fois par mois, afin que votre accès au système soit constamment protégé. Construisez votre mot de passe avec un degré complexe de caractères et de symboles, gardez une liste de vos mots de passe hors ligne et non sur le même système en connexion. Faites de même avec votre mot de passe de connexion Wi-Fi.

Ne pas installer applications ou logiciels provenant de sources non officielles, n’activez pas les connexions aux appareils mobiles (disques durs externes, clés USB, etc.) dont vous ne savez pas d’où ils viennent.

Veuillez saisir un blocage automatique du système avec un économiseur d’écran le réglant de 1 à un maximum de 2 minutes d’inactivité, afin de bloquer l’accès au système lorsque vous quittez le lieu de travail.

Nne cliquez jamais sur des liens ou des pièces jointes contenus dans des e-mails non officiels, de personnes inconnues ou suspectes. Chaque fois que vous mettez fin à une session de travail, déconnectez-vous des liens actifs et attendez de voir la fin de la session.

Se connecter bien préparer votre bureau. Identifiez une zone éventuellement protégée des autres personnes et du bruit, vérifiez toujours le cadre de votre appareil photo, utilisez des arrière-plans neutres autant que possible, réfléchissez soigneusement si vous souhaitez cadrer des objets ou des images privées en arrière-plan. Évaluez la lumière. Habillez-vous comme si vous étiez au travail, en effet, votre niveau institutionnel augmente à votre image, comme si vous étiez au premier entretien. Si vous n’êtes pas sûr de l’état général de votre image, gardez l’appareil photo hors tension et utilisez uniquement l’audio.

Préparez chaque jour leprogramme d’activités à réaliser et surveiller leur mise en œuvre, établir des priorités et essayer de rester concentré sur les objectifs à atteindre et à quels moments. Soyez ponctuel et précis sur les temps de connexion, cependant, faites-leur un agenda, vous serez plus précis et performant. N’ayez pas peur de vous souvenir des objectifs fixés et des règles d’engagement pour les activités à développer, notamment lors de la fermeture de la connexion vidéo.

Fixez-vous des limites, éviter d’être trop longtemps devant l’écran, faites des pauses, essayez d’être plus rapide que d’habitude dans l’exécution qualitative du travail afin de vous consacrer à autre chose. Déplacez-vous pendant les appels sans vidéos, créez votre propre concentration à chaque fois que vous êtes actif dans un travail professionnel.

Trouvez le vôtre équilibre personnel avec le reste de l’équipe, même si vous êtes dans des endroits différents et influencés par des environnements non homogènes, passer un coup de téléphone à vos collègues, en plus des relations publiques peut souvent aider à renforcer l’équipe.

