Snowden: les gouvernements utilisent le coronavirus pour construire une “architecture d’oppression”

Faits saillants:

Edward Snowden: “Le système nous a fait défaut, et il nous a largement fait défaut.”

Le co-fondateur de VICE, Shane Smith, a interviewé Edward Snowden à propos de la pandémie de COVID-19.

L’avenir est peut-être imprévisible, mais pas les pandémies mondiales. Il n’y a pas un seul gouvernement sur la planète qui n’ait été averti à plusieurs reprises qu’à un moment donné, une pandémie virale balayera la planète, causant un nombre incalculable de morts et de perturbations économiques.

Et pourtant, la plupart ne se sont pas préparés au nouveau coronavirus.

Edward Snowden, le célèbre informateur, a commenté dans une interview exclusive avec le co-fondateur de VICE Shane Smith:

Chaque universitaire, chaque chercheur qui a vu cela savait que cela allait se produire. Cependant, lorsque nous en avions besoin, le système nous a fait défaut et nous a largement fait défaut.

Edward Snowden, expert en sécurité informatique.

Snowden est le premier invité de la nouvelle série “Shelter in Place” qui fait sa première sur VICE TV, analysant la réponse mondiale à COVID-19 et son impact durable dans le monde entier. Smith discutera de ces questions, ainsi que de la façon de survivre à la quarantaine, avec un certain nombre de penseurs de la science, du divertissement, de l’économie et du journalisme.

Dans le premier épisode, Smith s’entretient avec Snowden, qui a dévoilé le système de surveillance de la National Security Agency sur les Américains en 2012. Dans une interview réalisée depuis le domicile de Smith à Santa Monica via le chat vidéo, les deux contacts Des questions telles que le manque de préparation à une pandémie mondiale, combien de temps elle constituera une menace pour l’humanité et si le pouvoir que nous donnons aux dirigeants mondiaux reviendra et nous punira.

Il y a eu de nombreux avertissements anticipés sur une éventuelle pandémie, a déclaré Snowden, co-fondateur de la publication Vice, Shane Smith. Image: vice.com

Smith: Pourquoi semble-t-il que nous sommes si mal préparés?

Snowden: Il n’y a rien de plus prévisible qu’une crise de santé publique dans un monde où nous vivons les uns sur les autres dans des villes surpeuplées et polluées, qu’une pandémie. Et chaque universitaire, chaque chercheur qui a étudié cette situation, savait que cela allait se produire. Et en fait, même les agences de renseignement, je peux vous dire de première main, parce que j’avais l’habitude de lire les rapports qu’ils avaient planifié pour des pandémies.

Les régimes autocratiques sont-ils mieux à même de gérer de telles choses que les régimes démocratiques?

Je ne le crois pas. Certains prétendent que la Chine peut faire des choses que les États-Unis ne peuvent pas faire. Cela ne signifie pas que ce que font ces pays autocratiques est vraiment plus efficace.

Si nous regardons des pays comme la Chine où les cas semblent s’être stabilisés, à quel point pouvons-nous croire que ces chiffres sont vraiment vrais?

Je ne pense pas que ce soit possible. En particulier, nous voyons le gouvernement chinois travailler récemment pour expulser les journalistes occidentaux, précisément à ce moment où nous avons besoin d’avertissements crédibles et indépendants dans cette région.

Il semble que le coronavirus soit peut-être la plus grande question de l’ère moderne autour des libertés civiles, autour du droit à la vie privée. Cependant, personne ne pose cette question.

Alors que l’autoritarisme se répand, les lois d’urgence prolifèrent, nous sacrifions nos droits, nous sacrifions également notre capacité à endiguer le flux vers un monde moins libéral et moins libre. Croyez-vous vraiment que lorsque la première vague, cette deuxième vague, la 16e vague de coronavirus est une mémoire oubliée depuis longtemps, ces capacités ne seront pas maintenues? Quels sont ces ensembles de données qui n’ont pas été conservés? Peu importe comment il est utilisé, ce qui se construit, c’est l’architecture de l’oppression.

Version traduite de l’article de Trone Dowd publiée sur VICE.