Snowden veut acheter du Bitcoin – CRYPT TREND

Hier, le marché de la cryptographie a traversé l’un des moments les plus compliqués de son histoire, après qu’une chute spectaculaire du prix du Bitcoin a mis toutes les crypto-monnaies à genoux. Cependant, lorsque la fumée commence à se dissiper et que le marché se redresse, Edward Snowden nous dit qu’il est d’humeur à “acheter des Bitcoins”.

50% moins

Cette génération a rarement vu un marché baisser et monter si vite. Et c’est que, lorsque le troisième jour de l’effondrement du marché financier international a fait des ravages sur les marchés boursiers mondiaux, des actifs tels que le Bitcoin et l’or, bien qu’ils soient normalement acceptés comme exemples de réserves de valeur, se sont également effondrés.

Hier, la perte cumulée du prix du Bitcoin est arrivée à environ 50% de sa valeur en début de journée. En quelques heures, il est passé de 7 547 $ par BTC à 3 950 $. Ce qui a représenté l’un des effondrements les plus marqués et les plus soudains du marché de la cryptographie.

Le crash et la récupération de Bitcoin ont été discutés par Snowden.

Cet effondrement sur tous les marchés financiers traditionnels et non traditionnels, a son origine dans l’avancée du Coronavirus dans le monde. Avec toutes les distorsions que cette maladie provoque dans l’économie.

Ce qui génère la panique chez les investisseurs, qui voient une récession causée par le virus comme un fait pour leurs décisions d’investissement.

Snowden n’a pas paniqué

Cependant, tout le monde n’a pas paniqué de l’effondrement causé par le coronavirus. À l’inverse, une bonne partie des membres de la communauté crypto ont exprimé leur confiance dans la force de leur investissement Bitcoin.

Certains ont même commenté qu’après une baisse aussi forte que celle d’hier, le rebond du prix du Bitcoin offrait des opportunités de profit à ne pas manquer.

Edward Snowden fait partie de ceux qui voient les choses de cette façon. L’ancien analyste du renseignement à la National Security Agency des États-Unis. Qui a déclaré que:

«C’est la première fois en un temps que j’ai envie d’acheter du Bitcoin. Cette chute était trop de panique et trop peu de raisons. “

Cette position serait conforme aux déclarations précédentes de Snowden sur la technologie Blockchain et les crypto-monnaies. Considérant ce dernier comme l’une des plus grandes avancées de ces derniers temps. Et reconnaissant qu’il serait lui-même un utilisateur de Monero et défenseur de ZCash, en raison de la confidentialité que ces pièces offrent.

En outre, Snowden serait d’accord avec l’avis de plusieurs des commerçants les plus importants du monde de la cryptographie. Ce qui a vu l’opportunité présentée hier d’acheter des Bitcoins bon marché, en attendant le rebond qui a finalement placé le BTC à 5611 $.

Gardez à l’esprit qu’il était inférieur à son prix d’ouverture hier, mais bien au-dessus des 3 950 $ qu’il a coûté. Ce sont nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

