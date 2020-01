Sonos poursuit Google pour violation de brevet et veut une interdiction du matériel clé de Google – .

Sonos a largué une bombe sur Google alors que ce dernier était occupé à tout ce qui concerne le CES 2020 à Las Vegas mardi, la société audio intentant deux actions en justice distinctes mais liées contre le géant de la recherche pour des allégations selon lesquelles Google aurait copié sa technologie de haut-parleurs – et ensuite utilisé cela. pour commercialiser des haut-parleurs moins chers et donner à Google une longueur d’avance dans la guerre des haut-parleurs intelligents.

Sonos a déposé ses recours dans deux instances – devant un tribunal fédéral ainsi qu’avec la Commission du commerce international, cette dernière étant celle où Sonos demande une interdiction de vente de matériel Google clé comme les téléphones, les haut-parleurs et les ordinateurs portables à la suite de la prétendue contrefaçon de brevet. . Le New York Times a rapporté mardi les détails du procès, qui couvre cinq brevets de conception d’enceintes sans fil Sonos et qui, selon Sony, découle d’un partenariat avec Google datant de 2013. Un partenariat, selon la société audio, impliquait de laisser Google dans la tente afin que Sonos les haut-parleurs pourraient inclure la prise en charge de Google Play Musique – avant que Google, le costume allègue, ne se retourne et commence à utiliser la technologie Sonos dans sa gamme d’enceintes intelligentes Google Home ainsi que dans les téléphones Pixel.

Dans le même temps, la poursuite se poursuit, Google subventionnait essentiellement la vente de son propre matériel, blessant encore plus Sonos. “Le préjudice produit par l’infraction de Google a été profondément aggravé par la stratégie commerciale de Google consistant à utiliser ses produits audio multi-pièces pour aspirer des données de consommation inestimables sur les utilisateurs et, par conséquent, consolider davantage la plate-forme Google parmi ses utilisateurs et finalement alimenter sa publicité dominante et plates-formes de recherche “, lit le costume.

“Dans le cadre de cette stratégie, Google n’a pas seulement copié la technologie brevetée de Sonos, il a également subventionné les prix de ses produits contrefaits, y compris au niveau d’entrée, et a inondé le marché. Ces actions ont causé des dommages importants à Sonos. »

L’une des raisons pour lesquelles le moment est particulièrement mal choisi pour Google: l’industrie technologique à un niveau élevé se trouve actuellement dans le collimateur réglementaire, les législateurs semblant désireux de trop corriger tous les effets d’entraînement perçus de la croissance de Big Tech. – mantra à tout prix des années précédentes. Les législateurs ont été particulièrement désireux d’imposer des amendes et peut-être de démanteler des entreprises comme Facebook et Google, pour lesquelles cette nouvelle action n’est que la dernière d’une pile croissante d’enquêtes étatiques et fédérales sur les innombrables pratiques de l’entreprise qui ont soulevé des sourcils.

Sonos, dans le procès, a fait allusion au fait qu’il avait eu des discussions avec Google pour tenter de résoudre ce différend, mais en vain. “Au fil des ans, nous avons eu de nombreuses conversations en cours avec Sonos sur les droits de propriété intellectuelle des deux sociétés et nous sommes déçus que Sonos ait intenté ces poursuites au lieu de poursuivre les négociations de bonne foi”, a déclaré le porte-parole de Google, Jose Castaneda, par Axios. «Nous contestons ces allégations et nous les défendrons vigoureusement.»

Source de l’image: Phil Barker / Future / Shutterstock

.