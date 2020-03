Soyez votre auto le plus productif avec l’aide de cette lampe

La lampe Aura Daylight exploite la puissance de la lumière du soleil pour vous donner un coup de pouce.

Mars

9, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Vous avez probablement entendu dire qu’un grand espace de travail est celui qui a beaucoup de soleil. La lumière du soleil peut vous rendre plus productif, plus optimiste et plus concentré. En fait, dans le domaine des hacks de productivité, profiter du soleil doit être l’un des plus faciles à mettre en œuvre. Mais, vous pourriez avoir du mal à profiter de ces avantages à énergie solaire si vous travaillez dans un sous-sol ou un espace avec presque aucune fenêtre. Lorsque vous ne pouvez pas vous exposer au soleil naturellement, il est peut-être temps d’envisager une lampe Aura Daylight.

Il a été cliniquement prouvé que la luminothérapie rétablit le rythme circadien et atténue la dépression saisonnière. Aura a exploité cette recherche pour créer la lampe de lumière du jour innovante et réparatrice. Cet appareil projette 10 000 lux de lumière vive pour aider à réduire le décalage horaire, vous donner plus d’énergie et vous inciter à être plus productif. Si la lumière est un peu trop intense, vous pouvez régler un cadran pour trouver les bons réglages pour vous. Vous pouvez également régler une minuterie pour projeter à des intervalles de dix minutes, s’éteignant automatiquement lorsque vous avez suffisamment de lumière. La lampe Daylight se monte également facilement sur le mur et se replie pour un rangement rapide.

Si vous cherchez un moyen naturel d’être plus productif avec votre temps – en particulier pendant les mois d’hiver – la lampe Aura Daylight peut vous aider. C’est presque la moitié du prix à seulement 49,99 $, alors mettez cet esprit d’entreprise à bon escient et profitez-en beaucoup pendant qu’il dure.

