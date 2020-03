S&P a abaissé la cote de crédit du Mexique, et quoi pour moi?

Que signifie pour le Mexique le déclassement de S&P? Que pouvons-nous attendre à court terme?

“La note a baissé d’un cran, mais nous sommes toujours à un niveau où la capacité du Mexique à honorer ses engagements financiers est fiable, c’est-à-dire que la qualité d’investissement est maintenue”, a ajouté le conseil d’administration de Finamex.

Cependant, étant donné ce fait, il est possible que si le Mexique devait aller chercher du financement étranger, le taux d’intérêt pour le service de la dette serait plus élevé, a estimé Roldán.

Les variations du taux de change font partie des réactions qui se sont reflétées après la publication des nouvelles par S&P.

“Bien que le marché ait déjà escompté une baisse de notation, le taux de change est passé rapidement de 22,84 pesos par dollar à 23,20 par dollar, il a progressivement augmenté et pourrait continuer à augmenter en raison de la perception du comportement de l’économie mexicaine”, a-t-il expliqué. Gabriela Siller, directrice de l’analyse économique et boursière de Banco Base.

Il a ajouté qu’étant donné ces sorties de capitaux modérées, le PIB mexicain pourrait se contracter de 3% du point de vue le plus optimiste et de -5% du plus pessimiste.

En outre, il est probable que lors du premier examen d’une agence, les autres agences de notation commenceront à effectuer leurs ajustements, et qu’après cela, elles réexamineront la note de Pemex, a déclaré Siller.

Je m’en fous?

Abaisser la cote de crédit du souverain peut sembler étrange et éloigné pour les citoyens, cependant, la variation du taux de change et la perception des marchés finissent par affecter tous les Mexicains.

En raison de l’augmentation du taux de change, des prix plus élevés pour les produits finis ou les intrants importés devraient être attendus.

“Bien qu’ils n’achètent pas d’importés, l’inflation augmente, c’est-à-dire que les prix des produits et des services augmentent, nous sommes tous touchés. De plus, lorsque l’inflation augmente, les possibilités que la banque centrale mexicaine baisse son taux d’intérêt de référence sont réduites, c’est-à-dire que nous perdons des possibilités d’avoir des prêts moins chers », a expliqué l’analyste de Banco Base.

“Si la note baisse, si le Mexique a besoin de financement à l’étranger, il trouvera des taux d’intérêt plus élevés, qui serviront également de référence pour les taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires ou la masse salariale”, précise la directive Finamex.

