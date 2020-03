S&P: l’impact du coronavirus sur les banques italiennes

la Banques italiennes ils sont parmi ceux qui pourraient souffrir le plus des effets directs et indirects de la pandémie de coronavirus. Donc S&P dans un rapport dédié à l’impact du coronavirus sur les banques italiennes.

Alors que la plupart des institutions italiennes ont commencé 2020 avec les bilans les plus solides de la dernière décennie, leur résilience sera mise à l’épreuve par les conséquences économiques et financières de l’épidémie de coronavirus. Plusieurs aspects pourraient être affectés, notamment les opérations bancaires, les perspectives commerciales, la qualité du crédit, disent les analystes de la liquidité et de la rentabilité. Toutes les banques préparent plusieurs plans pour faire face à l’urgence, mais la gravité des effets dépend de la rapidité avec laquelle la situation se stabilise et du rétablissement de la normalité, et de l’efficacité des mesures introduites par les autorités pour atténuer les dommages à l’économie et secteur privé.

Comment les banques réagiront à l’épidémie

Le ralentissement prévu de l’économie et ses effets probables sur les entreprises et sur la solvabilité des particuliers, poursuit S&P, affecteront directement le profils économiques et financiers des banques et pourrait créer un paysage diversifié entre les rives. Certains peuvent être plus touchés que d’autres, selon leur exposition aux secteurs et zones géographiques les plus vulnérables.

Plus précisément, les restrictions de quarantaine porteront atteinte à la consommation, à la production industrielle et aux exportations des secteurs des biens et services, en particulier du tourisme. Pour répondre à ce choc, entre autres actions, le gouvernement italien et les banques introduisent un moratoire sur les prêts afin de soulager temporairement les micro-entreprises et les PME.

Ces mesures renforcent les incitations de la BCE pour les banques européennes à prêter aux PME dans le cadre de la révision des conditions du programme TLTRO III. Toutes ces mesures bénéficieraient également aux banques italiennes, selon nous, souligne S&P, et pourraient augmenter la probabilité que le ralentissement de l’économie en Italie ne soit que temporaire.

Plus le ralentissement économique est long et profond, plus cela pourrait compromettre la qualité des actifs des banques, augmenter les pertes sur créances et réduire les activités et la génération de revenus.

Dans notre scénario de référence, dit S&P, nous supposons que leL’épidémie de coronavirus sera un événement temporaire qui devrait culminer au deuxième trimestre et reculer progressivement en 2021. L’Italie verra une baisse de 0,3% de son PIB en 2020 avant de rebondir à 1% en 2021, selon nos dernières prévisions.

Dans ce scénario, nous prévoyons des répercussions négatives sur la rentabilité et la qualité des actifs des banques en 2020, face à la baisse de l’activité économique, ralentissement de la croissance des entreprises et moins de gestion de patrimoine (…) Le grandes banques et diversifiés qui ont fait de plus grands progrès dans le renforcement de leurs budgets sont mieux en mesure de résister à l’impact.

Les petites et moyennes banques, en particulier celles qui sont exposées dans les régions les plus touchées de l’Italie, avec une rentabilité réduite ou qui détiennent toujours des actifs problématiques importants résultant du ralentissement précédent, sont plus vulnérables.