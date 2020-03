S&P rétrograde BBVA, Citibanamex, HSBC, Inbursa et la Banque Scotia

“Les banques mexicaines sont actuellement confrontées à des risques économiques plus importants en raison de l’affaiblissement continu de l’économie, qui a généré moins de résilience économique”, a justifié S&P.

Selon le document publié, la contraction économique de 2019 a érodé la confiance des entreprises et des investissements dans le secteur privé ainsi que la détérioration du secteur de l’énergie.

“Nos évaluations du capital et des bénéfices de toutes les institutions financières mexicaines s’ajustent en raison de la matérialisation de pondérations de risque plus élevées. Par conséquent, les institutions financières connaissent des conditions économiques et opérationnelles plus faibles”, détaille le rapport.

S&P s’attend à ce que le placement de crédit soit modeste cette année et l’année prochaine étant donné la faible demande de crédit des secteurs des entreprises, du commerce et des ménages.

“Malgré les perspectives d’une économie faible pour 2020-2021, conjuguées à la projection d’une croissance modeste du crédit et de taux d’intérêt plus bas, nous nous attendons à ce que les banques mexicaines maintiennent des indicateurs adéquats de rentabilité et de qualité des actifs, sur la base de leur prudence de croissance et d’octroi de crédits “, ajoute le rapport.

L’agence estime également que les prix des logements se modéreront au cours des deux prochaines années en raison de la baisse de la demande et des stocks élevés.

“Nous resterons attentifs à l’impact éventuel sur la trajectoire des indicateurs de qualité des actifs et la rentabilité des banques mexicaines, qui devraient être nettement supérieures à nos attentes dans les 12 à 18 prochains mois”, a-t-il expliqué.

