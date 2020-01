Space NK accuse la baisse des bénéfices de son expansion

Space NK compte plus de 70 magasins à travers le Royaume-Uni dans des endroits comme Londres, Bath, Cheltenham et Windsor

// Les bénéfices de Space NK ont diminué de moitié après avoir investi dans de nouvelles ouvertures de magasins et amélioré son site Web

// Au 30 mars, Space NK a réalisé un bénéfice de 3 millions de livres sterling, contre 6,3 millions de livres un an plus tôt.

// Les ventes ont augmenté de 6% à 109 M £ au cours de l’année

Space NK a vu ses bénéfices divisés par deux l’an dernier après avoir injecté de l’argent dans les ouvertures de nouveaux magasins et développé son site Web.

Au cours de l’année précédant le 30 mars, le détaillant de cosmétiques a affiché des bénéfices de 3 millions de livres sterling, contre 6,3 millions de livres sterling un an plus tôt, selon des dossiers récemment déposés à Companies House.

Les ventes ont augmenté de 6% à 109 millions de livres sterling au cours de l’année.

LIRE LA SUITE:

Space NK compte plus de 70 magasins à travers le Royaume-Uni dans des endroits comme Londres, Bath, Cheltenham et Windsor, ainsi qu’un magasin à Dublin et un couple aux États-Unis.

La société a ouvert six autres magasins depuis fin mars.

«Au cours des trois premiers trimestres de l’exercice en cours, l’entreprise a continué de bénéficier d’une croissance de 6% à périmètre constant et a ajouté six autres magasins à notre domaine, deux autres étant prévus au cours de cet exercice», a déclaré le chef de Space NK. a déclaré le directeur Andy Lightfoot.

En juin, Lightfoot a été promu directeur général après avoir été directeur numérique du groupe Space NK depuis octobre 2016.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette