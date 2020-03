SpaceX transportera 3 touristes vers l’ISS l’année prochaine

Les touristes spatiaux seront transportés vers l’ISS à l’intérieur d’une capsule SpaceX Crew Dragon à l’aide d’une fusée Falcon 9 au cours du second semestre 2021.

L’année prochaine, SpaceX devrait lancer trois touristes dans l’espace et les transporter à la Station spatiale internationale (ISS) pour des vacances en microgravité.

Comme le rapporte CNBC, les touristes spatiaux payants ont sécurisé leur voyage hors du monde grâce à un accord conclu entre le fabricant privé de station spatiale américaine Axiom Space et SpaceX. Le vol est prévu pour la seconde moitié de 2021 et utilisera une capsule SpaceX Crew Dragon et une fusée Falcon 9 pour les y amener.

Axiom Space considère qu’il s’agit de la première mission de vol spatial entièrement privée vers l’ISS. Un commandant “professionnellement formé par Axiom” devrait accompagner les trois touristes qui passeront au moins huit jours à bord de l’ISS avant de retourner sur Terre.

À propos de la mission, Michael Suffredini, PDG d’Axiom Space, a déclaré: “Ce vol historique marquera un tournant dans la marche vers un accès universel et routinier à l’espace … Ce ne sera que la première d’une longue série de missions vers l’ISS à être complètement dirigé et géré par Axiom Space – une première pour une entité commerciale. L’achat du transport marque un progrès significatif vers cet objectif, et nous sommes heureux de travailler avec SpaceX dans cet effort. “

Le premier vol du Crew Dragon de SpaceX avec des astronautes de la NASA à bord pourrait avoir lieu dès avril de cette année si tout se passe comme prévu. Une fois le voyage touristique terminé l’année prochaine, Axiom se concentrera sur le “segment Axiom”, qui est un nouveau module de station spatiale sous pression capable d’augmenter le volume utilisable et habitable sur l’ISS. La NASA a sélectionné la proposition du segment Axiom plus tôt cette année, avec une connexion à l’ISS prévue pour 2024.

