Spectrum offrira aux étudiants une connexion Internet gratuite pendant 60 jours – .

Les entreprises américaines se mobilisent de plus en plus pour aider les consommateurs alors que la crise des coronavirus continue de frapper le pays et de garder de nombreuses personnes coincées à la maison.

L’unité Spectrum de Charter Communication a annoncé qu’elle offrira 60 jours de service Internet gratuit aux ménages qui ont au moins un K-12 et / ou un étudiant à la maison.

La connectivité Internet est plus importante que jamais, car c’est le principal moyen pour la plupart des gens d’obtenir des nouvelles sur le virus – qui a désormais infecté plus de 5 000 Américains – ainsi que sur la façon dont ils effectuent leur travail et leurs devoirs alors que les organisations se tournent de plus en plus vers situations de travail à distance.

Cependant, ce ne sont pas seulement les professionnels et les personnes ayant un emploi qui se tournent de plus en plus vers un scénario de travail à distance à la lumière de la crise des coronavirus. Les écoliers, ainsi que les lycéens et étudiants, voient de plus en plus leurs classes annulées ou transférées vers des options en ligne à distance. C’est pourquoi l’unité Spectrum de Charter Communication a décidé d’offrir une assistance aux familles en tenant compte de ces étudiants.

Le fournisseur d’accès Internet a annoncé que pendant 60 jours, il offrira un accès haut débit et Wi-Fi gratuit à Spectrum aux ménages avec des élèves de la maternelle à la 12e année et / ou des étudiants qui n’ont pas encore d’abonnement à large bande Spectrum. De plus, ce package gratuit s’étend à tout niveau de service jusqu’à 100 Mbps.

Pour vous inscrire, il vous suffit d’appeler le 1-844-488-8395 et les frais d’installation seront annulés pour les nouveaux foyers étudiants.

Charter dit qu’elle s’associera également aux districts scolaires pour s’assurer que les communautés locales connaissent ces outils pour aider les élèves à apprendre à distance. De plus, Charter ouvre des points d’accès Wi-Fi sur son périmètre pour un usage public, et la société affirme qu’elle continuera à offrir son programme Spectrum Internet Assist, haut débit à large bande aux ménages à faible revenu éligibles offrant des vitesses de 30 Mbps.

Le réseau de Charter garantit déjà que plus de 29 millions de clients, y compris les bureaux du gouvernement, les premiers intervenants, les établissements de soins de santé et les entreprises dans 41 États, peuvent maintenir la connectivité. «Le réseau est conçu pour maintenir une capacité maximale pendant les pics d’utilisation», selon la société, «qui se produit généralement le soir, de sorte qu’une poussée pendant la journée serait tout à fait à même de gérer le réseau. Charter continuera de suivre de près cette situation dynamique et est bien préparé pour continuer à fournir une connectivité fiable. »

Dans le même ordre d’idées, un certain nombre de transporteurs sans fil aux États-Unis la semaine dernière ont signé l’engagement Keep Americans Connected de la FCC, qui comprend plusieurs dizaines de grands opérateurs sans fil comme AT&T ainsi que des fournisseurs de services Internet comme Comcast. L’idée est de s’engager à maintenir le service et à renoncer aux frais de retard pour les clients qui ont du mal à payer à cause de la crise des coronavirus.

