Sports et montres, Q&A avec le skieur de fond Federico Pellegrino

Le skieur de fond bleu est le nouvel «ami de la marque» de Seiko

Organisée par Margherita Calabi

Que signifie «arrêter» pour un sportif de son calibre? C’est aussi un moyen de donner le bon exemple …

«Chaque année, je m’arrête pendant deux semaines fin avril. Cette année, forcément, j’ai dû avancer d’un mois. Pour moi, l’arrêt est préparatoire, je dois donner un coup de souffle à mon corps et à ma tête avant de reprendre l’entraînement. C’est généralement un choix volontaire, avec cette urgence mondiale la situation est un peu différente, mais avant tout les règles doivent être respectées “.

Il s’est toujours entraîné avec constance et discipline. Dans quel esprit affrontez-vous la situation actuelle?

«J’ai la chance de pouvoir trouver des alternatives valides pour mes entraînements. Je m’entraîne à la maison avec les rollers, avec les tapis roulants et avec des séances de renforcement de la force naturelle au lieu de quelques sorties en extérieur, quelques balades à vélo, quelques jours de ski alpinisme. Mon verre est toujours à moitié plein: nos sacrifices en tant qu’athlètes de ne pas participer aux compétitions ne sont rien comparés aux sacrifices des gens qui se battent en première ligne dans les hôpitaux “.

Vous êtes le skieur de fond italien qui a remporté le plus de courses de la coupe du monde. Quelle est la prochaine cible?

“Les Jeux Olympiques d’hiver de 2022. J’aurai 32 ans et pour ma spécialité, les Sprints, je ne serai pas l’une des plus jeunes à concourir, mais j’aimerais revenir sur le podium.” En 2018, j’ai remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Corée du Sud. Ramener une autre médaille à la maison, tout en étant un rêve, est devenu un objectif. “

Au fil des ans, il a été suivi par d’importants entraîneurs et moniteurs de ski. Quelle est la leçon la plus importante que vous ayez reçue?

«Le point de départ est la famille. Mes parents ne m’ont jamais poussé vers le succès, ils m’ont appris à me consacrer à ce que je faisais avec engagement. Grâce à mes entraîneurs, j’ai ensuite appris à aimer ce sport. Cette passion est devenue un métier grâce à l’équipe sportive des Flammes d’Or de la Police d’Etat “.

Sa passion pour le ski a commencé quand il avait neuf ans, grâce à un père qui est allé à Lillehammer en 1994 pour soutenir l’Italie aux Jeux Olympiques. Ski à part, quelles passions Federico Pellegrino cultive-t-il?

«Je suis un grand amoureux des romans historiques et des biographies sportives de Valerio Massimo Manfredi, je m’identifie à l’athlète en question et j’essaie de comprendre ce que je peux tirer de son expérience. J’ai été très impressionné par celui de Novak Djokovic. “

Il s’agit du nouvel «ami de la marque» de Seiko. Quelles valeurs partage-t-elle avec la marque?

«Mon sport est un mélange de force, d’endurance, de stratégie et de gestion du temps et du rythme. Je crois fermement que le résultat viendra avec un travail acharné et une concentration ferme sur l’objectif. En cela, je me retrouve avec la Seiko Astron 5X (photo), une montre avec une technologie exclusive qui met l’accent sur le souci du détail et l’attention à la performance “.

L’article complet a été publié dans le numéro d’avril du magazine Wall Street Italia.